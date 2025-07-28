28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Sonuçlandı

28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Sonuçlandı
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İhlas Haber Ajansı, 28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda 4 ödüle layık görüldü. Yarışma sonuçları düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın sonuçları açıklandı. İhlas Haber Ajansı (İHA) 4 ödüle layık görüldü.

Türkiye ve dünyadan 220 başvuru arasından seçilen görüntülerin ödüllendirildiği 28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın sonuçları, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Yarışmada ödül alan haber görüntüleri ilk kez paylaşılırken jüri değerlendirmesi, başvuru süreci ve seçilen eserler hakkında detaylı bilgi verildi. İHA Kameramanı Volkan Kayalar 'Yılın Haber Görüntüsü' kategorisinde mansiyon ödülüne, İHA Kameramanı Gürkan Sayın 'Röportaj Haber' kategorisinde üçüncülük ödülüne, İHA Muhabiri Vahit Aldı 'Serbest Haber' kategorisinde birincilik ödülüne ve İHA Kameramanı Ahmet Faruk Sarıkoç 'Dron Haber' kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Ödülleri Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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