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28 saat sonra kurtarılan Arda'dan askere: "Ben seni bir yerden tanıyorum"

Yerel Haberler

28 saat sonra kurtarılan Arda'dan askere: 'Ben seni bir yerden tanıyorum'

Hatay'da enkaz altından 28 saat sonra çıkartılan Arda Bulut isimli çocuğun, kendisini kurtaran askere, "Ben seni bir yerden tanıyorum" sözleri herkesi duygulandırdı.

Hatay'da enkaz altından 28 saat sonra çıkartılan Arda Bulut isimli çocuğun, kendisini kurtaran askere, "Ben seni bir yerden tanıyorum" sözleri herkesi duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından acıların yaşandığı 10 şehirde, sivil arama kurtarma ekiplerinin yanısıra Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Arama Kurtarma ve Polis Arama Kurtarma ekipleri de seferber olmuş durumda. 7,7 büyüklüğündeki depremde en büyük yıkımlardan birinin yaşandığı Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeden sevindiren haberler de geliyor.

Hatay'da Arda Bulut isimli bir çocuk, depremden 28 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Kendisini kurtaran askerlerle sohbet eden çocuğun, "Ben seni bir yerden tanıyorum" sözleri herkesi duygulandırdı.

Bulut'un iki bacağının kırık olduğu belirtildi. AFAD ve sivil ekiplerin yanısıra, asker ve polisin bölgedeki arama kurtarma çalışması sürüyor. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Hatay TSK Yerel Haberler

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