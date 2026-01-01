Adıyaman'da 2026 Yılının İlk Bebeği Dünyaya Geldi… Bozkurt Çifti Kızlarına Rüya Adını Verdi

(ADIYAMAN) – Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2026 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. Kampüs alanı içerisinde hizmet veren Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğan bebeğe Rüya ismi verildi.

Gamze ve Muhammet Mustafa Bozkurt çiftinin ilk çocuğu olan Rüya Bozkurt, 1 Ocak 2026 günü saat 00.05'te, 3 kilo 350 gram ağırlığında dünyaya geldi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alper Solmaz, anne ve bebeği serviste ziyaret ederek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Solmaz, doğumun sorunsuz şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Hastamız sağlıklı bir şekilde yavrusuna kavuştu. Doğum, 2026 yılının ilk dakikalarında, saat 00.05'te gerçekleşti" dedi.

Anne Gamze Bozkurt, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Tarif edilemeyecek kadar güzel, çok mutluyum ve çok huzurluyum. Çok şükür sağlıkla dünyaya geldi. İlk heyecan, ilk mutluluk… Gerçekten tarifsiz bir duygu."

Baba Muhammet Mustafa Bozkurt ise büyük bir sevinç yaşadıklarını ifade ederek, "Bu anlatılamayacak kadar özel ve yaşanması gereken bir duygu. Çok mutluyuz" dedi. Rüya Bozkurt, Adıyaman'da 2026 yılının ilk bebeği olarak hastane kayıtlarına geçti.