Haberler

Adıyaman'da 2026 Yılının İlk Bebeği Dünyaya Geldi… Bozkurt Çifti Kızlarına Rüya Adını Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Ocak 2026'da, 3 kilo 350 gram ağırlığında Rüya ismi verilen bir bebek doğdu. Anne ve bebeğin sağlık durumları iyi. Aile, büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

(ADIYAMAN) – Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2026 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. Kampüs alanı içerisinde hizmet veren Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğan bebeğe Rüya ismi verildi.

Gamze ve Muhammet Mustafa Bozkurt çiftinin ilk çocuğu olan Rüya Bozkurt, 1 Ocak 2026 günü saat 00.05'te, 3 kilo 350 gram ağırlığında dünyaya geldi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alper Solmaz, anne ve bebeği serviste ziyaret ederek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Solmaz, doğumun sorunsuz şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Hastamız sağlıklı bir şekilde yavrusuna kavuştu. Doğum, 2026 yılının ilk dakikalarında, saat 00.05'te gerçekleşti" dedi.

Anne Gamze Bozkurt, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Tarif edilemeyecek kadar güzel, çok mutluyum ve çok huzurluyum. Çok şükür sağlıkla dünyaya geldi. İlk heyecan, ilk mutluluk… Gerçekten tarifsiz bir duygu."

Baba Muhammet Mustafa Bozkurt ise büyük bir sevinç yaşadıklarını ifade ederek, "Bu anlatılamayacak kadar özel ve yaşanması gereken bir duygu. Çok mutluyuz" dedi. Rüya Bozkurt, Adıyaman'da 2026 yılının ilk bebeği olarak hastane kayıtlarına geçti.

Kaynak: ANKA / Yerel
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya mesaj: Gazze'deki savaş değil soykırımdır

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya Gazze mesajı
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası