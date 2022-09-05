Üye Girişi
Haberi Paylaş

150 çocuğun ihtiyaçları karşılandı

Yerel Haberler

150 çocuğun ihtiyaçları karşılandı

Okulların açılmasına kısa bir süre kalan Afyonkarahisar'da hayırseverlerin desteği ile Yarım Elma Derneği aracılığı ile maddi durumu kötü olan ailelerin 150 çocuğunun kırtasiye, giyim ve çanta ihtiyaçları karşılandı.

Okulların açılmasına kısa bir süre kalan Afyonkarahisar'da hayırseverlerin desteği ile Yarım Elma Derneği aracılığı ile maddi durumu kötü olan ailelerin 150 çocuğunun kırtasiye, giyim ve çanta ihtiyaçları karşılandı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala ilkokul ve liseye başlayacak 150 çocuğun eğitim ihtiyaçları karşılandı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Afyonkarahisar Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk, "2022 yılı eğitim öğretim yılı başlıyor. Yarım Elma Derneği olarak geleneksel adetimizi sürdürdük. Çocukların kırtasiye, giyim, çanta ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şuanda 150 çocuğumuz var bir alış veriş merkezindeyiz çocukların üstünü seçerek beğendiklerini alıyoruz Allah kabul etsin hayır sahiplerinden Allah razı olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erol Öztürk Karahisar Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title