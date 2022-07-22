Mamak'ta 40 Bin Kök Çilek Ekildi

Mamak Belediyesi tarafından 40 bin kök çilek ekimi yapıldı.

Ürettiği projelerle ve desteklerle çiftçilerin yanında yer alan Mamak Belediyesi, tarım faaliyetlerine devam ediyor. Ekolojik Vadi'de lavanta bahçesinden tıbbi aromatik bitkilere, meyve sebze bahçelerine kadar birçok ürün burada yetiştiriliyor. Ata tohumlarından üretimle organik tarım yapılıyor. Mamak Belediyesi, son olarak 40 bin kök çilek ekimi yaptı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Ekolojik Vadi projemiz yeşil belediyecilik anlamında en kıymetli çalışmalarımızdan. Çilek tarlamız da mahsul vermeye başladı. Hasat festivalimizde hemşehrilerimizle, ürünleri hasat edeceğiz inşallah" dedi.

ANKA / Yerel