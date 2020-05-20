Yerel market zincirleri bu ramazan ayında da üzerine düşen görevi yerine getirdi Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, süreç boyunca hizmet veren tüm sektör çalışanlarına teşekkür etti.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, umut ve inançla geçen ramazan ayında, Türkiye'nin dört bir yanındaki üyeleri ve çalışanları ile beraber, vatandaşların öncelikle sağlıklarını korumaya ve tüm ihtiyaçlarını kesintisiz gidermeye özen gösteriyor.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün: "Minettarız"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, umut ve inançla geçen ramazan ayında, Türkiye'nin dört bir yanındaki üyeleri ve çalışanları ile beraber, vatandaşların öncelikle sağlıklarını korumaya ve tüm ihtiyaçlarını kesintisiz gidermeye özen gösteriyor. Korona virüs pandemisi karşısında da, her Ramazan ayında olduğu gibi dayanışma, iş birliği ve yardımlaşma içinde işlerine sarılan Federasyon, süreç boyunca alınan tedbirleri uygulayarak kriz yönetimi konusundaki gücünü ortaya koydu. Halkımızın endişelerini gidererek, tedarik zincirinde hiçbir aksaklık yaşamadan ramazan ayını geride bırakan Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, halkımızın bayramını kutlamak amacıyla yaptığı açıklamada, süreç boyunca hizmet veren tüm sektör çalışanlarına teşekkür etti.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Korona virüs pandemisine karşı alınan tedbirleri uygulayarak, Türkiye'nin dört bir yanındaki üyeleriyle beraber mücadeleye destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs pandemisi sürecinin başından beri olduğu gibi ramazan ayı boyunca da, Türkiye'nin dört bir yanında tüm üyeleri, çalışanları ve tedarikçileri ile kenetlenerek var gücüyle emek sarfetmeye, ülkemize destek olmaya devam eden Federasyon, halkın market ürünleri tedariği, stok durumu ve fiyat artışları hakkındaki çeşitli endişelerini gidererek, tüm ihtiyaçlarını kesintisiz bir şekilde karşılamanın haklı gururunu yaşıyor.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün yaptığı açıklamada, Federasyona bağlı üyelerin olağanüstü çabası sayesinde, süreç başında korkulanın aksine tedarik zincirinde hiçbir aksaklık olmadan ramazan ayını geride bıraktıklarını belirterek, "Ülkemiz perakende sektörü, sistemsel ve organizasyonel yapısını kanıtlayarak iyi bir sınav vermiştir. Pandemi süreci başında, yurtdışı örneklerinde rastladığımız, aniden gelişen talebe karşılık veremeyen marketlerin boş rafları arasında aradığını bulamayan vatandaş görüntüleri, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve halkımızın duyarlı tavrı sayesinde yerel market zincirlerimizde asla yaşanmamıştır. Ramazan ayı boyunca da, milletimizin dayanışma ve yardımlaşma konusundaki hassasiyeti sayesinde beklenin aksine daha önceki yıllardaki gibi bir süreç yaşandı. Bu anlamda sektörümüz, hem pandemi hem de ramazan ayı süresince üzerine düşen görevi alnının akıyla yerine getirmiştir" dedi.

Hizmet aşkı kutsaldır

Bu başarının sadece kendilerine mal edilemeyeceğinin de altını çizen Düzgün, sözlerine şöyle devam etti: "Pandemi sürecinin başından beri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tüm dünyada örnek gösterilen bir kriz yönetimi sergileyen Sağlık Bakanlığımıza, fedakâr tüm sağlık çalışanlarımıza ve değerli Bilim Kurulu üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Salgının kontrol edilmesi ve gerekli hizmeti verebilmemiz için bizleri yönlendiren, yol gösteren İçişleri Bakanlığımıza; üreticiyi ve tüketiciyi koruyan politikaları ve önlemleri nedeniyle Ticaret Bakanlığımıza; hassas tedarik zincirinin kırılmadan işleyebilmesi için büyük gayret gösteren Tarım ve Orman Bakanlığımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bu dönem zarfında, huzur içinde yaşamamız için özveriyle görev yapan güvenlik güçlerimize de minnet duyuyoruz.

Bununla beraber, halkımızın ihtiyaçlarını aksamadan karşılanması için Mart ayından beri olağanüstü çaba ve özeri ile çalışan tüm market çalışanlarına ve tedarikçilerimize de teşekkürü borç biliyoruz. Bu süreç boyunca, yerel marketlerimizi tercih ederek bize güven duyan, kurallara uyarak hem kendilerini hem çalışanlarımızı korumaya özen gösteren, yaptıkları alışverişlerle hem aile ekonomilerini hem de bizleri destekleyen tüm vatandaşlarımıza özellikle en kalbi duygularla teşekkür ediyoruz. Tüm yerel marketlerimiz ile birlikte vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayını tebrik ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum".

Halkımıza en hızlı ve güvenli hizmeti sunuyoruz

Koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından birçok önlem alan 'Türkiye Perakendeciler Federasyonu' tarafından vatandaşların temel gıda maddelerine ve temizlik ürünlerine güvenle ulaşmasını sağlamak amacıyla daha önce yapılan çalışmaları aşağıdaki gibi sıralanıyor:

İçişleri Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından önerilen kurallar dahilinde, market alışverişi yapmak isteyen vatandaşların ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren üye perakende satış noktalarında, tedarik zincirinde aksama olmadan hizmet vermeye devam edildi ve gerekli hijyen koşullarının sağlanması için tüm üyelere uyarılar yapıldı.

Market ürünlerine yönelik hızla yükselen talep nedeniyle fırsatçılar ortaya çıktı ve onlara karşı en önemli güvence olarak PERDER üyesi tüm yerel marketlerle çalışmalar gerçekleştirildi.

Tedarikçilerle devamlı iletişim halinde, hiçbir marketin raflarının boş kalmaması için tüm çalışmalar sürdürüldü ve Sayın İçişleri Bakanı ile yapılan görüşme sonucunda verilen karar sayesinde çalışma saatleri esnek olarak düzenlenerek, çalışanlara bu döneme özel çalışma düzenleri oluşturuldu.

Vatandaşlara gereğinden fazla alışveriş yapmanın diğer ihtiyaç sahiplerinin mağdur olmasına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak üzere bazı üyeler kendi bölgelerinde evlere servis hizmetine başladılar.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun Türkiye'nin dört bir yanındaki üyesi yerel marketlerle, tüm Türkiye'de her gün milyonlarca müşterisine hizmet veriyor.

Kaynak: Bültenler