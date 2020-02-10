: Yerel kaynaklar son dakika olarak duyurdu: Türk ordusu Serakib'e ilerliyor

10.02.2020 13:47 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:58

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Serakib'e Suriyeli muhalifler tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyona destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Serakib'deki rejim mevzileri ateş altına alındı.

Geçtiğimiz günlerde rejim güçlerinin Rusya'nın desteğiyle ele geçirdiği Serakib'i geri almak için başlatılan operasyona birçok muhalif katıldı. Muhaliflerin bir başka hedefinin ise Neyrab kenti olduğu belirtildi.

TÜRK ORDUSU NEYRAB VE SERAKİB'E İLERLİYOR

Sosyal medyada paylaşılan ve resmi kaynaklarca henüz doğrulanmayan görüntülerde, Türk askerlerinin Neyrab ve Serakib'e doğru ilerlediği görülüyor.

M4 ve M5 karayollarının kesiştiği noktadaki stratejik Serakib'in çevresinde kontrolü sağlayan rejim güçleri, geçtiğimiz günlerde ilçe merkezine girmeyi başarmıştı.

Rejim unsurları, mayın ve patlayıcı temizliği için harekete geçerken, muhalif güçler de Serakib'den İdlib'e doğru çekilerek yeni savunma hatları oluşturmaya başlamıştı.

TSK'NIN BÖLGEDEKİ HAZIRLIĞI

Rejim ordusunun ilerlediği noktalara sevkiyat gerçekleştiren TSK, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların da içinde yer aldığı 350 askeri aracı İdlib'e 4 kilometre mesafede bulunan Sermin kasabasına konuşlandırmıştı.

İdlib'in güneydoğusunda 16 kilometre mesafede yer alan Serakib, kent merkezine açılan kapı olarak biliniyor.

M4 VE M5 KARAYOLLARININ STRATEJİK ÖNEMİ

Halep-İdlib-Hama-Humus-Şam üzerinden Ürdün'e kadar uzanan M5 karayolu ve Kuzey Suriye'nin Haseke kentiyle Suriye'nin Halep-İdlib-Lazkiye illerini bağlayan M4 karayolunun ilçeden geçmesiyle de stratejik önemde bulunuyor.

İdlib, 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve silahlı grupların kalesi niteliğinde.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti.

İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

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