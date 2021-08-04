Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü Eğitimi Gerçekleştirildi
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Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü Eğitimi Gerçekleştirildi

Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü Eğitimi Gerçekleştirildi
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Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü Eğitimi gerçekleştirildi.

Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü Eğitimi gerçekleştirildi.

Belediye Çalışanları Sosyal Tesisi Ercan Adsız Konferans Salonunda düzenlenen eğitim etkinliğine Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Mustafa Cesur, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu ve Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Meltem Dimisgi katıldı. Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün faaliyetlerinin de anlatıldığı eğitim etkinliğinde katılımcılara nasıl yerel hayvan koruma gönüllüsü olabilecekleri, hayvanların beslenmeleri ve bakımları konusunda nelere dikkat etmeleri gerektiği gibi çeşitli konu başlıklarında bilgiler verildi.

Eğitim programının ardından ise katılımcılara sertifikaları ve Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü Kimlik Kartları teslim edildi.

Rutin olarak gerçekleştirilen Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü eğitim programlarına katılmak isteyen kentliler detaylı bilgi için Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veya Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile iletişime geçebilirler.

04. 08. 2021 14: 48

Kaynak: Habermetre

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