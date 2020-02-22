Yer altında sahte sigara fabrikası keşfedildi, fabrikada mahsur kalan işçiler kurtarıldı
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Yer altında sahte sigara fabrikası keşfedildi, fabrikada mahsur kalan işçiler kurtarıldı

İspanyol polisi, sahte sigara üretimi yapan bir çeteyi ele geçirerek yer altında bulunan fabrikaya baskın düzenledi. Operasyonda fabrikada mahsur kalan 6 Ukraynalı işçinin kurtarıldığı bildirildi.

22.02.2020 18:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:09
Yer altında sahte sigara fabrikası keşfedildi, fabrikada mahsur kalan işçiler kurtarıldı

İspanyol polisi, sahte sigara üretimi yapan bir çeteyi ele geçirerek yer altında bulunan fabrikaya baskın düzenledi. Operasyonda fabrikada mahsur kalan 6 Ukraynalı işçinin kurtarıldığı bildirildi.


Avrupa Polis Teşkilatı Europol ve İspanyol polisi tarafından cuma günü yapılan açıklamada, yerin 4 metre altında tespit edilen sahte sigara fabrikasında mahsur 6 işçinin güçlükle nefes alır halde bulunduğu söylendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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