Yenimedya CEO'su Sümeyra Teymur, dijital medyadaki başarı sırlarını anlattı

04.10.2019 17:49

Yenimedya Elektronik Yayıncılık CEO'su başarılı iş kadını Sümeyra Teymur, başarılı iş kadınlarının öykülerinin ekrana taşındığı Womantv'de Çetin Ünsalan'ın sunduğu Eko Kadın programına konuk oldu.

Son derece keyifli geçen programda Sümeyra Teymur, dijital medyaya nasıl giriş yaptıklarını ve Türkiye'nin en büyük 3. dijital medya şirketinin nasıl bu kadar başarılı olduğunu tüm yönleriyle anlattı.

Haberler.com'un kuruluşunu ve o dönem yaşadıkları sıkıntıları anlatan Teymur, "Aslında biz ilk elektronik yayıncılığın serüvenine antoloji.com'la başladık. Antoloji.com Türkiye'deki ilk internet sitelerinden bir tanesidir. Daha sonra 2006 yılında Haberler.com'u kurduğumuzda artık bu gerçekten profesyonel bir işe dönüştü bizim için. O gün için çok radikal bir karardı. Zaten biz gazete geçmişi olmadan habercilik ya da dijital medya yapan ilk şirketlerden bir tanesiydik. Hatta sektörde bizi birçok kez eleştirdiler. 'Siz gazeteciliği bilmeden bu işi nasıl yapacaksınız?' diye ama biz dijitali çok iyi biliyorduk. İçeriğin dijitalde de nasıl gideceğini çok iyi biliyorduk" ifadelerini kullandı.

MEDYA SEKTÖRÜNÜN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞİMİ

Açıklamalarının devamında medya sektörünün geçmişten günümüze yaşadığı değişimi örnekleriyle anlatan Teymur, "Haberciler haberi üretiyor. Aslında dijital medya dediğimiz şey, dijital habercilik dediğiniz şey. Haberin dijital olması değil, insanlara onu sunma biçiminiz. Yani haber malzemesini gazetede de yayınlasanız aynı şey. Bir yerde kazada 5 kişi ölmüş. Haber malzemeniz bu. Eskiden bu radyolardan, gazetelerden ve TV'lerden yayınlanıyordu. Ancak günümüzde bunun kanalı değişti. Dijitale döndü. Aslında farklılık bu. Malzemeniz aynı, yayınlama biçiminiz farklı. Sektör de geçmişten günümüze çok değişti. Masaüstü bilgisayarlar vardı ve bizim için web sitesi bir taneydi. Ekran boyutları yoktu, mobil ekranlar yoktu, aplikasyonlar yoktu, sosyal medya kanalları yoktu. Dolayısıyla bizim o günkü ekibimize baktığınızda yazılımcılar vardı, editör ekibimiz ve reklam ekibimiz vardı. Şimdi baktığımızda bunların tamamının yavaş yavaş değiştiğini görüyoruz. Mesela akıllı telefonlar girdi hayatımıza. Bu sefer sitenin mobil versiyonunu yapmak zorunda kalıyorsun. Farklı ekran boyutları var. Ona uygun şekilde revize etmen gerekiyor. Aplikasyonlar devreye girdi. Bunun için ayrı ekip kuruyorsun. Sosyal medya kanalları geliyor. Oralardan yine kanal açıyorsun, sosyal medya ekibin oluyor. Yani ekibe baktığımızda 13 yıl öncekinden çok farklı. Haberi sunduğumuz kanallar da farklı. Ama malzememiz aynı, haber malzemesi. Bununla beraber bizim hedefimiz de aynı: Doğru haberi, en hızlı şekilde kullanıcıya ulaştırmak" şeklinde konuştu.

"YANILTICI TIKLATMAYA HEP KARŞI OLDUK"

Haber sitelerindeki başlık ile haber içeriğinin uyumlu olması gerektiğine vurgu yapan Teymur, şöyle devam etti: "Buraya elbette bir etik gelmek zorunda. Ama en nihayetinde kullanıcı bunun değerini veriyor size. Biz ilk baştan beri Haberler.com olarak yanıltıcı tıklatmaya hep karşı olduk. Bizim haber başlıklarımız, hep haberin içeriğini yansıtacak şekilde oldu. Yani biz dedik ki 'Bir haber ilgi çekici değilse, bunu başlıkta yanıltıcı şekilde verdiğinde o anda bir tık kazanmış oluyorsun ama bir kere kullanıcın siteni hemen terk ediyor ve o kullanıcıyı sonsuza kadar kaybetmiş oluyorsun.' Aslında bugün bizim Türkiye'nin en büyük 3. haber sitesi olmamızı sağlayan etkenlerden bir tanesi de budur. Bizim haberlerimizi en net şekilde yanıltıcı olmadan, ziyaretçilerimize sunmamızdır. Ancak dijital reklamda herkes rakamlara bakıyor. Kaliteye kimse bakmıyor. Haberler.com olarak 50 yıl sonrası için bile vizyonumuz var. Bugün daha fazla kazanacağız diye kaliteden ödün veremeyiz."

KADINLARIN MEDYA SEKTÖRÜNDEKİ ÖNEMİ

Konuşmasının sonunda kadınların medya sektöründeki durumuna da değinen Teymur, "Kadınların medya sektöründe olması doğru temsili sağlıyor. Toplumumuzda kadın olmanın normal bir şey olarak algılanması gerekiyor" dedi.