: Yenikapı'da Büyük Kudüs Mitingi düzenlendi

09.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:02

Saadet Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı barış planına tepki göstermek amacıyla 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenleniyor. Meydandaki mitinge katılan vatandaşlar sadece Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı ile alanda yer aldı. Mitinge Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Hüda Par Genel Başkanı İshak Sağlam, İYİ Parti Genel Bas¸kan Yardımcısı Berna Sukas da katıldı.

İMAMOĞLU: KUDÜS'ÜN STATÜSÜ İSLAM COĞRAFYASININ ORTAK MÜCADELESİDİR

Mitingde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Bugün burada çok özel bir buluşmada birlikteyiz. Saadet Partisi'nin düzenlediği bu toplantıda burada olmaktan çok mutluyum. Onların tanımına göre 'Yüz Yılın Planı' veya 'Barış Planı. Sözüm ona İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barıştan bahsedildi. Bu işin gerçek muhatabı olan Filistin orada yoktu. Kendileri yazdı, kendileri okudu. Filistin'in olmadığı yerde barış olmaz. Bu plan sadece iki tane devletin çözüm formülünü göre hareket edildi. Bütün dünya biliyor ki, Kudüs'ün statüsü tarafların rızası olmadan değiştirilemez. Kudüs'ün statüsü İslam coğrafyasının ortak mücadelesidir.

İstanbul'dan duyulsun. Kudüs'ün statüsü İslam dünyasının ortak mücadelesidir. Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir. Evet, güçlü olan her zaman haklı değildir. Adaletin olmadığı yerde hiçbir plan hayata geçirilemez. Kudüs'e yapılan bu durum bizim nezdimizde hiçtir. Biz planı tanımıyoruz. Düşüncelerimiz ne olursa olsun hepimiz Filistin halkının yanında olacağız. Bu tavır insanlığın ortak tavrı olmalıdır. Bu tavır hakkaniyet ve adalet tavrıdır.

KILIÇDAROĞLU: HAÇLI SEFERLERİNİ BOŞA ÇIKARACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mitingde bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Kudüs bütün Müslümanlar için büyük öneme sahiptir. Çağımızın Haçlı zihniyeti ile Kudüs Müslümanların elinden alınmak isteniyor. Bugün bu mücadelenin yeni boyutunu görüyoruz. Haçlıların Kudüsü işgal etmesiyle bugün yapılan bu anlaşma da aynıdır. Filistin devleti Kudüs'ten Kudüs'te Müslümanlardan koparılmak isteniyor. Bu topraklar Haçlı zihniyetini yenmeyi başardı. Bundan sonra da Allah'ın izniyle Haçlı seferlerini boşa çıkaracağız. Bütün mazlumlar birleşmelidir. İsrail'e karşı ilk Kudüs mitingini düzenleyen Milli Görüş lideri Erbakan'ı saygı ve rahmetle anıyorum. Siyasi olarak farklı görünen iki hareketi bir araya getiren bir davadır Kudüs. Allah hak, hukuk ve adalet diyenlerle beraberdir. Kimlik üzerinden, yaşam tarzı üzerinden bizi bölmeye çalışıyorlar. Emperyalizme karşı bütün mazlumların birleşme vaktidir. Her firavunun bir Musa'sı vardır. Günümüzün firavununa karşı her birimiz birer Musa'yız."

DAVUTOĞLU: KUDÜS PLANI ASLA KABUL EDİLMEYECEK

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise mitingde yaptığı konuşmada "Bu sözde barış planıyla, Kudüs İsrail'in başkenti ilan ediliyor. Abu Dis denilen bir yeri de Filistin'e başkent yapıyorlar. Biz bunu kabul eder miyiz? Bilsinler ki Kudüs planı asla kabul edilmeyecektir" dedi.

KARAMOLLAOĞLU: TRUMP'IN PLANI FİLİSTİN'İ İSRAİL'E PEŞKEŞ ÇEKMEKTİR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu mitingde yaptığı konuşmada "Bu meydandaki inançtan aldığım cesaretle söylüyorum; Ey zalimler, ey siyonistler, ey ırkçı emperyalistler.. Filistin ezelden ebede bir islam beldesidir ve sonsuza kadar öyle kalacaktır. Bunu herkes böyle bilsin" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, "Trump ve Netenyahu tarafından Filistin'e ve islam dünyasına dayatılan plan; Filistin'i siyonist israil'e peşkeş çekmektir. Uluslararası hukuku ayaklar altına almaktır. Bütün insani ve vicdani değerleri yok saymaktır. Huzura ve barışa değil kaosa ve savaşa zemin hazırlamaktır. Bu yüzyılın anlaşması değil, yüzyılın ihaneti, yüzyılın zorbalığı, yüzyılın paçavrasıdır. Bu paçavrayı Allahın izniyle tarihin çöplüğüne atacağız. Çünkü hak ettiği tek yer orasıdır. Tarihin çöplüğüdür" diye konuştu.

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