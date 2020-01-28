: Yeniden Refah Lideri Erbakan, deprem bölgesi Elazığ'a gitti

28.01.2020 08:23 | Son Güncelleme: 28.01.2020 08:30

Genel Başkan Yardımcıları Mahmud Altunsoy ve Zafer Emanetoğlu , Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Akman, MKYK Üyesi Mehmet Gül ve partililerden oluşan heyetle depremin vurduğu Elazığ'a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, depremde hayatını kaybedenlerin taziyesinde bulundu.

"HALKIMIZIN ACILARINA ORTAK OLMAK İÇİN BURADAYIZ"

Dr. Fatih Erbakandaha sonra birçok vatandaşın hayatını kaybettiği Sürsürü mahallesindeki olay yerinde incelemelerde bulundu. Yardım ekipleriyle sohbet edip bilgi alan Erbakan enkaz alanı çıkışı basın mensuplarına açıklamada bulundu: "Gün bir ve beraber olma günüdür. Elazığ halkının dertleriyle dertlenmek ve acılarına ortak olmak için buradayız. Teşkilatlarımız ilk günden itibaren arama kurtarma faaliyetlerine destek sağladılar. Ayrıca depremden etkilenen vatandaşlarımız için Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımları dağıtmaya da devam ediyorlar. Deprem sonrası devletimizin ve tüm kurumların hızlı müdahalesi bir çok hayatın kurtarılmasına vesile oldu. Tabii afet alanına müdahalede hızlı olmak önemli olduğu kadar depremden önce yapılması gerekenler de önem arz ediyor. Tabii şu anda zaman yaraları sarma zamanı. Allah bir daha böyle bir acıyı milletimize yaşatmasın diye dua ediyoruz" dedi.

DEPREMZEDEYİ KURTARAN AFGAN TEKVANDO HOCASI

Fırat Üniversitesi Hastanesinde depremde yaralanan vatandaşları ziyareti esnasında Afganistanlı Tekvando hocasının kurtardığı Kübra Çiçek ile sohbet eden Erbakan, Türkiye'nin konuştuğu depremzedeyi elleriyle kazıyarak kurtaran Suriyeli Mahmut'tan sonra bir kez daha İslam kardeşliğinin örneğini göstermesi bakımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Elazığ'daki ziyaretlerini tamamlayıp beraberindekilerle birlikte karayolu ile Malatya Doğanyol'da deprem bölgesine geçti.

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