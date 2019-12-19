Yeniden esmer olan Simge'den sahnede iddialı pozlar
Şarkıcı Simge Sağın, konser sırasında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Sahnede iddialı pozlar veren ünlü şarkıcının paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Simge Sağın, dün konser sırasında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
Siyah askılı bir elbise tercih eden güzel şarkıcı, söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu ve selfie çekilmeyi ihmal etmedi.
BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Simge Sağın, konser sırasında verdiği iddialı pozları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü şarkıcının söz konusu paylaşımı binlerce beğeni yorum aldı.
SİMGE SAĞIN'IN İSMİNİ KULLANIP, PATA TALEP ETTİLER
Öte yandan, Simge Sağın, adının kullanarak ünlü isimlere aşk mesajları atıldığını açıklamıştı. Sağın, adını kullanan kişilerden şikayetçi oldu.
Haber Videosu: Yeniden esmer olan Simge'den sahnede iddialı pozlar
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