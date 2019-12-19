Yeniden esmer olan Simge'den sahnede iddialı pozlar
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Yeniden esmer olan Simge'den sahnede iddialı pozlar

Şarkıcı Simge Sağın, konser sırasında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Sahnede iddialı pozlar veren ünlü şarkıcının paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

19.12.2019 20:15 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:26

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı , dün konser sırasında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Siyah askılı bir elbise tercih eden güzel şarkıcı, söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu ve selfie çekilmeyi ihmal etmedi.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Simge Sağın, konser sırasında verdiği iddialı pozları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü şarkıcının söz konusu paylaşımı binlerce beğeni yorum aldı.

SİMGE SAĞIN'IN İSMİNİ KULLANIP, PATA TALEP ETTİLER

Öte yandan, Simge Sağın, adının kullanarak ünlü isimlere aşk mesajları atıldığını açıklamıştı. Sağın, adını kullanan kişilerden şikayetçi oldu.


Haber Videosu

: Yeniden esmer olan Simge'den sahnede iddialı pozlar
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