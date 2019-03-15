Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Hakkında İnceleme Başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Zelanda'da 49 kişinin öldüğü terör saldırısını öven Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch'ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye cuma namazı esnasında gerçekleştirilen ve 49 kişinin şehid olduğu terör saldırısı öven Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlattığı bildirildi.
BAŞSAVCILIK, TERÖR SALDIRISINI ÖVEN EKŞİ SÖZLÜK YAZARI HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI
Ekşi Sözlük'te terör saldırısının hemen ardından açılan "Yeni Zelanda'da camiye saldırı" isimli başlığa yazı yazan, Mukemmeligindayanilmazhafifligi rumuzlu kullanıcı, "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camiileri temizlese diye iç geçirdim" diyerek bu katliama destek vermişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; terör saldırısını öven Ekşi Sözlük yazarı Mukemmeligindayanilmazhafifligi rumuzlu kullanıcı hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.
"ENTRY'İ YAZAN KULLANICININ HESABI İSE NEFRET SÖYLEMİ SEBEBİYLE KAPATILMIŞTIR"
Ekşi Sözlük, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından terör saldırısını öven kullanıcısının hesabının nefret söylemi sebebiyle kapatıldığını açıklamıştı.
Ekşi Sözlük tarafından yapılan açıklamada; "Yeni Zelanda'da camiye saldırı başlığına yazılan kabul edilemez bahse konu entry, birkaç dakika içerisinde fark edilerek aynı dakikalar içerisinde silinmiş, entry'i yazan kullanıcının hesabı ise nefret söylemi sebebiyle kapatılmıştır. Konuyla ilgili emniyet birimleri tarafımızla iletişime geçmiştir, yasal süreç işlemektedir" denildi.
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BÖYLE DİN DÜŞMANI GEBERTİLMELİCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ben inanmıyorum bu benim tercihim fakat asla insanların canına bir şey olsun istemem ne dil ne din ne ırk bu fark etme z karşımdaki insan sonuçta ! Hiçbir varlık böyle bir ölümü hak etmez çok canice ve de canavarca . Bu olay artık görüşten çıktı ruh hastalığına döndü . Savcıyı tebrik ederimCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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İsIam haIkı bize, örneğin Fransa’dan hep yakın oIacak.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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TÜRKLER öyle bir millettir ki, hayatta bir tane bile kalsa devlet kurup intikamını alır.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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böyle terör olaylarına karışan ve destek veren ve öven kadar caddar kfir adi köpek serefsizdir Allah öyle insanı kahr etsinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır