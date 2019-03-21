Yeni Zelanda'da Mezarlıkta Görev Yapan Kadın Polisten Anlamlı Hareket

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenleyen saldırgan Brenton Tarrant'ın açtığı ateşte hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedilmeye başlandı. Mezarlıkta görev yapan bir kadın polisin başörtüsü takması ise dikkat çekti.

TOPLU CENAZE TÖRENİ YAPILACAK

Terör saldırısında hayatını kaybeden kurbanları toprağa vermek için yüzlerce kişi, Christchurch Memorial Park Mezarlığı'nda toplandı. Terör saldırısının kurbanlarının çoğu Türkiye, Pakistan, Hindistan, Malezya, Endonezya, Somali, Afganistan ve Bangladeş gibi ülkelerden göçmenler veya mülteciler. Cuma günü de ülkede toplu bir cenaze töreni yapılması bekleniyor.

YENİ ZELANDA'DA CUMA GÜNÜ EZAN TELEVİZYONLARDAN CANLI YAYINLANACAK

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, cuma ezanının Radyo Yeni Zelanda (RNZ) ve Yeni Zelanda Televizyonu (TVNZ) aracılığıyla canlı yayınlanacağını açıklamıştı. Cuma namazı için camilerde toplanan Müslümanlara destek verme arzusu içinde olunduğunu ifade eden Ardern, "(Cuma günü) TVNZ ve RNZ aracılığıyla ezanı ulusal olarak yayınlayacağız" demişti.

YARI OTOMATİK ASKERİ TARZ VE SALDIRI SİLAHLARI YASAKLANDI

Öte yandan, ülke tarihinin en karanlık gününü yaşadıklarını söyleyen Başbakan Jacinda Ardern, yeni silah yasasını hayata geçirdi. Ardern, yarı otomatik askeri tarz ve saldırı silahlarının yasaklandığını duyurdu. Yeni Zelanda Başbakanı, "Saldırıdan altı gün sonra, tüm askeri stil yarı otomatikleri silahları ve Yeni Zelanda'daki saldırı tüfeklerini yasakladığımızı ilan ediyoruz" dedi.

Silah sahipleri internet üzerinden sahip oldukları silahların bilgilerini polisle paylaşacak. Silahların teslimi için verilen yasal sürede gerekli bildirimde bulunmayan ve silahlarını teslim etmeyenlere üç yıla kadar hapis veya 4 bin dolara kadar da para cezasına çarptırılabilecek.

SALDIRI YARI OTOMATİK SİLAHLA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Silahlar bedeli karşılığında hükümete teslim edebilecek. Bazı Yeni Zelandalılar yasanın çıkmasını beklemeden ellerindeki silahları polise teslim etti. Camilere düzenlenen saldırı, AR-15 yarı otomatik silahla gerçekleşmişti.

"ÜLKEMİZİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİĞİMİZİ İLAN EDİYORUZ"

Ardern, "15 Mart'ta tarihimiz sonsuza dek değişti. Şimdi de yasalarımız olacak. Bugün, tüm Yeni Zelandalılar adına, silah yasalarımızı güçlendirmek ve ülkemizi daha güvenli bir yer haline getirmek için harekete geçtiğimizi ilan ediyoruz" ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda Başbakanı, yarın tüm ülkede iki dakika saygı duruşu çağrısında da bulundu.

SALDIRIDA 50 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla El Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırılarında, 50 kişi yaşamını yitirmişti.