Herkes Ali Babacan'ın partisini beklerken yeni yılın ilk partisi kuruldu

22.01.2020 09:33 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:12

AK Parti'den istifa eden eski bakan Ali Babacan'ın Ocak ayı içinde yeni partisinin tabelasını asması beklenirken, 2020 yılının ilk siyasi partisi Anadolu Birliği Partisi oldu. İş insanı Bedri Yalçın liderliğinde kurulan Anadolu Birlik Partisi, 2 Ocak 2020 tarihinde yaptığı başvuruyla resmi bir hal aldı. ABP, Yargıtay'ın faaliyette bulunan siyasi partiler listesinde, 82'nci parti olarak yer aldı.

TEŞKİLATLANMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

AK Parti'de uzun yıllar siyaset yaptıktan sonra 2014 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden Antalya Kemer Belediye Başkan adayı olan Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, 2 Ocak'ta resmen kurulan partinin teşkilatlanma sürecinin yoğun olarak devam ettiğini dile getirdi.

DERNEKTEN PARTİYE ÇEVİRDİLER

Gazete Duvar'ın haberine göre, 'Anadolu Birliği Derneği' üzerinden çalışma yürüttüklerini ifade eden Bedri Yalçın, sivil toplum kuruluşlarının alanlarının daraltıldığına dikkat çekerek, "Biz de dernek çatısı altında yaptığımız faaliyeti bir adım öteye götürerek partiyi oluşturmaya karar verdik ve "Şimdi başka şeyler söylemek lazım" sloganıyla 2020 yılının ikinci gününde partimizi kurduk" ifadelerini kullandı.

7 BÖLGEDE 'BÖLGE BAŞKANLIKLARI' KURULACAK

Partinin kuruluşunun ardından Anıtkabir'e kitlesel bir ziyarette bulunduklarını belirten Yalçın, "Atatürk'ü yok sayan bir iktidar milleti yok sayar. Biz Ata'mızın huzuruna çiftçimiz ile çobanımız ile çıktık. Şimdi örgütlenme çalışmalarımız devam ediyor. 7 bölgede 'bölge başkanlıkları' kuracağız. Bölge başkanlıkları üzerinden il ve ilçe başkanlıkları belirlenecek. Kısa zamanda teşkilatlanmayı bitirip çalışmalara koyulacağız" dedi.

2020 YILININ İKİNCİ GÜNÜNDE 82. PARTİ KURULDU

2020 yılının ilk partisi olarak kayıtlara geçen Anadolu Birliği Partisi, Yargıtay'ın faaliyette bulunan siyasi partiler listesinde 82.'nci parti olarak yer aldı. AK Parti'den ayrılan eski bakan Ali Babacan'ın da hazırlıklarını sürdürdüğü partisini önümüzdeki haftalarda ilan etmesi bekleniyor.

Haber Videosu