Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı
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Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı

30.12.2020 14:40 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:09

- Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti,sosyal mesafe hiçe sayıdı Yeni yılda vatandaşın tercihi balık oldu: " Hindi mazide kaldı" Ülke genelinde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, Antalya'da vatandaşlar pazarlara akın etti.

- Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti,sosyal mesafe hiçe sayıdı

Yeni yılda vatandaşın tercihi balık oldu: " Hindi mazide kaldı"

ANTALYA - Ülke genelinde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, Antalya'da vatandaşlar pazarlara akın etti. Yeni yılı evlerinde geçirecek olan vatandaşlar çerez, meyve ve balık stantlarına yönelirken sosyal mesafeler ihlal edildi

Yeni yılı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile evlerinde karşılayacak olan Antalyalılar pazarlara akın etti. Vatandaşlar, kuruyemiş ve meyvelere rağbet ederken yeni yılda yemek sofralarının gözdesi balık oldu.

"Sağlıklı olan kuruyemişleri tercih etmeye çalışıyoruz"

Yeni yılı evinde geçirmek için pazar alışverişine çıkan vatandaş Melek Kaya, sağlıklı kuruyemişleri tercih ettiklerini belirterek "Biz daha çok çocuklarımız ve kendimiz için sağlıklı olan kuruyemişleri tercih etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımla onların en eğleneceği şekilde, onlarla oyunlar oynayarak, televizyon izleyerek geçireceğiz yeni yılı. Herkes 4 günlük sokağa çıkma yasağı olduğu için ister istemez ihtiyaçları doğrultusunda alışverişlerini yapıyorlar. Kalabalık da şu an pazar. Biz de aynı şekilde ihtiyacımız doğrultusunda alışverişimizi yaptık, sebze, meyve ve kuruyemiş olarak" dedi.

"Yıl başının olmazsa olmazı kuruyemiş"

Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazının kuruyemiş olduğu söyleyen kuruyemişçi Feyzullah Narcıoğlu,"Satışlarda artış tabi ki yaşandı. Her zaman ki gibi yılbaşına özel kuruyemişlerimiz vazgeçilmez. Yıl başının olmazsa olmazı kuruyemiş. En çok karışık çerez, Antep fıstığı, fındık, badem, kaju satılıyor" diye konuştu.

"Hindi mazide kaldı"

Hindinin mazide kaldığını artık yeni yılda sofralarda balık olacağını söyleyen balıkçı Orhan Alpar, "Şu an balık zamanı, hindi mazide kaldı, eskisi gibi değil. Balığın tam mevsimindeyiz şu anda her türlü balık sofraya özel. Çupra ve levrek her zaman idealdir. Hamsinin kilosu 20- 25 lira arası değişiyor. 4 kişilik bir aile yılbaşında balık yemek isterse 120 lirayı gözden çıkarmalı. Ama et veya hindi öyle değil daha pahalı" şeklinde konuştu.

Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı
Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı
Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı
Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı
Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı
Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı
Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı
Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı
Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı
Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı
Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı
Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı
Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı
Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı
Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı
Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı
Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı
Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı
Yeni yılı evlerinde geçirecek olan Antalyalılar pazarlara akın etti, sosyal mesafe hiçe sayıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK

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