Yeni Yıla Doğru

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, yeni yıl dolasıyla mesaj yayımladı.



Belediye Başkanı Tuna mesajında, gelecek yıldan hedef ve umutları olduklarını belirterek, göreve geldikleri günden beri ilçeyi geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.



Çalışanlarının ve vatandaşların yeni yılını kutlayan Tuna, mesajında, "Hizmetlerimize destek olan başta mesai arkadaşlarıma ve tüm hemşehrilerime yeniden teşekkür ediyorum.Tüm halkımızın yeni yılını kutluyor, birlik ve beraberliğimizin güçlenerek artmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



Aşut da her yeni yılın yeni başlangıçları getirdiğini belirterek, 2018'in huzur ve mutluluk getirmesini, başarılara zemin oluşturmasını dilediğini kaydetti.