Yeni yıla Beşiktaş'ın 4 farklı mahallesinde sokak festivaliyle merhaba diyecek
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Yeni yıla Beşiktaş'ın 4 farklı mahallesinde sokak festivaliyle merhaba diyecek

Beşiktaş Belediyesi, yılbaşında birbirinden farklı konserler düzenleyerek Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da katılacağı festivalin finali Sanatçılar Parkı'nda Feridun Düzağaç konseriyle olacak.

29.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:05
Yeni yıla Beşiktaş'ın 4 farklı mahallesinde sokak festivaliyle merhaba diyecek

Yeni yıl hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Aralık ayının ilk günlerinden bu yana Beşiktaş Çarşı başta olmak ilçenin birçok noktasını yeni yıl için ışıklandırdı.

2020 yılı için dopdolu bir etkinlik takvimi hazırlayan Beşiktaş Belediyesi bu sene farklı bir organizasyona imza atarak ilçenin dört mahallesinde yeni yıl için sokak festivali düzenleyecek. Etiler Sanatçılar Parkı, Dikilitaş Parkı, Abbasağa Parkı ve Karanfilköy Şenlik Alan'ında düzenlenecek olan konserler, gösteriler, özel şovlar ve birbirinden farklı performanslarla Beşiktaşlılar unutmayacaklarını bir yeni yıl coşkusu yaşayacak.Beşiktaş Belediye Başkanı da yeni yıla Sanatçılar Parkı'nda binlerle birlikte konseriyle girecek.

Kaynak: Bültenler
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