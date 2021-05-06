Yeni video yayınlayan Sedat Peker masasına koyduğu kitaplarla mesaj vermeye devam ediyor
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Yeni video yayınlayan Sedat Peker masasına koyduğu kitaplarla mesaj vermeye devam ediyor

Haberler.com - Haberler | Güncel

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma yürütülen Sedat Peker'in yayınladığı 46 dakikalık yeni videoda Isaac Deutscher'ın 'Kovulan Sosyalist Troçki' kitabı dikkat çekti. Kitaplarla mesaj verdiği iddialarını doğrulayan Peker, "Bir niyetle o kitapları oraya koydum. Meraklı olanlar onu düşünsün yorumlasın diye" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay İstanbul'daki adamlarına yönelik bi operasyon gerçekleştirilen Sedat Peker, bu süreçte evine yapılan baskına ve kendisiyle ilgili iddialara ilişkin bir video yayınlamıştı. Pazar günü YouTube kanalında paylaştığı videoda farklı iddialar ortaya atan Peker, 3 ayda 12 video çekeceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından bugün Peker'in kanalından ikinci bir video daha yayınlandı.

KİTAPLARIYLA DA MESAJ VERİYOR

Önceki videoda olduğu gibi son paylaşımda da, bir oturma odasında bulunan Peker'in masa başında, önünde bir takım kağıt ve kitapların olduğu görüldü. Operasyonlar sonrası çektiği videolara bir yenisini daha ekleyen Sedat Peker, masasına koyduğu kitaplarla da mesaj vermeye devam etti.

"BİR NİYETLE O KİTAPLARI ORAYA KOYDUM"

Bir önceki videosunda masasında yer alan kitaplar üzerine Peker'in nasıl bir mesaj vermek istediğine dair haberler yapılmıştı. Konuyla ilgili konuşan Peker, "Bir niyetle o kitapları oraya koydum. Meraklı olanlar onu düşünsün yorumlasın diye. Veya başka bir obje" diye belirtti. 46 dakikalık yeni videoda da Isaac Deutscher'ın 'Kovulan Sosyalist Troçki' kitabı dikkat çekti.

Yeni video yayınlayan Sedat Peker masasına koyduğu kitaplarla mesaj vermeye devam ediyor
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