Yeni ve Modern Laboratuvarda Çalışmalar Devam Ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, şehre kazandırdıkları yeni ve modern laboratuvarda devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Şehrin yeni laboratuvarında devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşan SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, 3 katlı binada betonarme imalatların tamamlanmak üzere olduğunu, inşa çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak tam donanımlı ve uluslararası standartlarda bölgenin en kapsamlısı olacak laboratuvarı hizmete alacaklarını ifade etti.

Sakaryalıların musluklarına Türkiye'nin en kaliteli suyunu ulaştırdıklarını söyleyen Keleş, "Bu önemli başarının arkasında laboratuvar çalışmalarımızın da yeri oldukça büyük. Suyun yönetmelik tarafından incelenme zorunluluğu getirilmeyen değerlerini dahi inceleme altında tutmamız ve yatırımlarımıza laboratuvarda elde edilen bulguları da ekleyerek çalışmalar gerçekleştirmemiz kaliteyi de beraberinde getiriyor. Atıksu arıtma tesislerimizde arıtılan sular da sürekli laboratuvarımız tarafından kontrol ediliyor. Böylelikle su kaynaklarımıza zararlı maddelerin karışmasının da önüne geçiyoruz" dedi.

Karamanda ki mevcut laboratuvarı fiziksel anlamda çok daha iyi bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Keleş, "Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın istediği tüm parametrelerden yeterlilik belgesine sahip Karaman'daki mevcut laboratuvarımızı fiziksel anlamda çok daha iyi bir hale getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu laboratuvarımızda içmesuyu, atıksu ve yüzeysel suların kalitesini takip etmek amacıyla alınan numunelerin bütün parametrelerine bakılabiliyor. Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'nde inşa ettiğimiz 3 katlı yeni laboratuvar binamızda, son kat tabliye betonunun atılmasıyla betonarme kısmı tamamlanmış olacak. Bin 720 metrekare kullanım alanına sahip projede ayrıca eş zamanlı katlarda duvar örülmesi ve iç tesisat çalışmalarına başlandı. Çevreye duyarlı, atık kontrolünü sağlayan, bölgenin en kapsamlı cihazlarına sahip, iç standartlar bakımından değerlendirildiğinde rehber dokümana uygun, tam donanımlı ve uluslararası standartlarda bölgenin en kapsamlısı olacak bir laboratuvarı şehrimize kazandırıyoruz. İnşa çalışmalarını en kısa süre içerisinde tamamlayarak şehrin yeni laboratuvarını hizmete alacağız" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA