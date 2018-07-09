Yeni Sistemin İlk Kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde turizmci Mehmet Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanı oldu.

Mehmet Ersoy kimdir?

1968 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Ersoy, İstanbul Alman Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. İkiz kardeşi Murat Ersoy ile ortak 1991 yılında Etstur'u (Ersoy Turistik Servisleri), 1999'da Voyage Oteller Grubu'nu kurdu. 2001'de Didim Tur'u Etsgroup bünyesine kattı. 2004 yılında gruba Atlasjet katıldı. 'ucuzabilet.com' ve 'jetset' ise gruba katılan son iki firma oldu. Ersoy'un yönetim kurulu başkanlığındaki şirket Türkiye'nin önde gelen seyahat ve turizm kuruluşu olarak yurt içinde binlerce otelin satış ve pazarlamasını gerçekleştiriyor. Türkiye'de 60, yurt dışında ise yaklaşık 40 destinasyonu kapsayan yüzlerce tur paketi üreten firma, çatısı altında birçok markaya da ev sahipliği yapıyor. Öte yandan Ersoy'un ikizi Ali Murat Ersoy da Atlasglobal ile Atlas Holidays Turizm'in yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.

İlk kutlayan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya oldu

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla yeni Bakan Mehmet Ersoy'u kutladı. Bağlıkaya mesajında, "Hakkıyla geldiği yeri ve başarılarını; tüm sektöre taşıyacağına bütün kalbimle inandığım, yol arkadaşım Mehmet Ersoy'u bakanımız olarak görmekten mutluluk duyuyorum. Başta şahsım ve TÜRSAB ailesi olarak ona başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın sektörümüze verdiği önemin ve değerin en güzel işareti olan bu başlangıç turizm camiasını ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bakanımızın liderliğinde ve vizyonunda turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla sektörün birikmiş sorunlarını çözerek büyük bir atılım döneminin başlayacağını ve 2023 hedeflerine güvenle ulaşacağımız inancıyla yeni dönemin sektörümüze ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA