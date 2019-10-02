Yeni sezonla ekrana dönmeye hazırlanan O Ses Türkiye'ye "Jüri bloklama butonu" geliyor

Yeni sezonla ekrana dönmeye hazırlanan O Ses Türkiye'ye "Jüri bloklama butonu" geliyor

Yeni sezon çekimleri başlanan O Ses Türkiye'den ilk fragman yayınlandı. Acun Ilıcalı yarışmaya "Jüri bloklama butonu" geldiğini duyurunca jüri üyelerini ağzı açık kaldı. Bu buton sayesinde jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek.

02.10.2019 08:07
Yeni sezonla ekrana dönmeye hazırlanan O Ses Türkiye'ye

Yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye, yeni sezona başlıyor. Yeni sezondan ilk fragmanının yayınladığı yarışmada herkesi şaşırtan bir değişiklik yapıldı. Jüri üyelerine sürpriz yapan Acun Ilıcalı, bundan sonra yarışmada "Jüri bloklama butonu" olacağını söyledi.

JÜRİ ÜYELERİ DEĞİŞMEDİ

O Ses Türkiye, 5 Ekim Cumartesi akşamı ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünü yaptığı yarışmada jüri üyeleri yine Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz olacak.

JÜRİLER İÇİN BLOKLAMA BUTONU GELİYOR

Yeni sezon fragmanı yayınlanan yarışmada jüri üyelerini şaşırtan bir yenilikte geldi. O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek. Yaşanan değişikliği açıklayan Ilıcalı "Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu butonla rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz" dedi.

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YORUMLAR (17)

  • ASABİ:
    AYNI SİSTEMİ BİR ÜLKENİN MECLİSİNE YAPTILAR O ÜLKENİN VATANDAŞLARI BAŞKANLIK SİSTEMİNE YÜZ GÜNDE UÇACAKLARINI SANIP NE OLACAĞINI BİLMEDEN BİLİNÇSİZCE EVET DİYEREK MECLİSİN KARAR ALMA YETKİSİNİ ORTADAN KALDIRDI ŞİMDİ O ÜLKEDE TEK ADAMIN BORAZANI ÖTÜYOR O ÜLKENİN VATANDAŞLARI ŞİMDİ EYVAH BİZ NE YAPTIK DİYOR AMA ARTIK ÇOK GEÇ TREN KALKTI ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ
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  • KENAN MERT:
    insanların akıllarıyla dalga geçen programlar bizim insanımız ne zaman bunlara ödün vermeyi bırakırsa o zaman eğitim bilgi spor bedensel ve zihinsel zaman geçirmeye yönelirse o zaman bir yerlere gelir çoluk çocuğumuzla medeni bir şekilde yaşamaya yöneliriz.
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