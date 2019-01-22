Yeni Sevgilisiyle Görüntülenen Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya İlginç Gönderme: Senin Işığın Acun'dan Gelmedi
Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıkan Şeyma Subaşı, sosyal medyada beğendiği "Senin ışığın Acun'dan gelmedi. Senin enerjin, zevkin ve güzelliğin senin eserin." yorumuyla eski eşi Acun Ilıcalı'ya göndermede bulundu.
Acun Ilıcalı ile bir buçuk yıllık evliliğini geçtiğimiz yılın son aylarında noktalayan Şeyma Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile sevgili oldu. Yeni hayatı ile ilgili sıkça eleştirilen Şeyma Subaşı, hakkında yapılan bir yorumu beğenerek adeta Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı.
ACUN'A GÖNDERME YAPTI
Subaşı, Instagram'dan kendine gelen "Acun bahane, Şeyma şahane! Senin enerjin, zevkin, güzelliğin senin kendi eserin. Nafakana, gezmene takmışlar. İçten içe hepsi senin gibi özgür ruhlu olmak istiyor. Onlarca kasının parası vardı kimse ikon olamadı. Türkiye'de doğup gerçekten ruhu açık ve özgür olan nadir kadınlardansın. Gurur duyuyorum seninle. Aşk, sevgi, sağlık, huzur daima seninle olsun. Güzel enerjin hep daim olsun." yorumunu beğenerek başta eski eşi Acun olmak üzere hakkında olumsuz yorum yapanlara göndermede bulundu.
YENİ AŞKIYLA POZ VERDİ
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra magazin basınının daha da yakından takip ettiği Şeyma Subaşı'nın bir süredir adı DJ Guido Senia ile anılıyor. Genelde hep aynı karede yer alan Subaşı ve Senia, ilk kez sarmaş dolaş poz verdi.
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salak acun olmasaydı seni kim tanırdı elin parsıyla sür bakalım keyfiniCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Su acun nafakayi bir kese kimse bu karinin yuzune bakmaz simdi onunla cikanlarda paray geliyorlar aman sevgilermis para cesmesi akiyorda ondan cesme kesilsinde sen gor tek basina kalirsinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bıktık bunların haberlerinden acundan DOGU TÜRKİSTAN . . . . . . . . . . . . . . . . . DOGU TÜRKİSTANCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hem yeter hemde gına geldi derdimiz bumu açlık sefalet almış gidiyor kim kiminle bize neCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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acun olmasa senin suratına kim bakardı ????Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır