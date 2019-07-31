Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Babacan'dan, "vekil transferi" yorumu: Bize yük olurlar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni parti kurma çalışmalarına devam eden eski Bakan Ali Babacan'la ilgili kulis bilgisi aktardı. Selvi, milletvekili transferine sıcak bakmadığını belirten Babacan'ın "Gelenler bagajıyla gelecek. Seçim döneminde bize yük olacaklar" dediğini iddia etti.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "Siyasette yeni oyun planı" başlığıyla yayımlanan yazısında yeni parti hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan'la ilgili kulis bilgisi paylaştı.

"YENİ BEYİNLERİ SİYASETE TAŞIMAYI AMAÇLADIĞI SÖYLENİYOR"

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan cephesinde de gelişmeler var. Babacan'ın milletvekili transferine sıcak bakmadığı biliniyordu. Babacan'ın 'Gelenler bagajıyla gelecek. Seçim döneminde bize yük olacaklar' dediği ifade ediliyor. Milletvekili transferi peşinde değil ama bazı özel görüşmeler yaptığı biliniyor. Babacan'ın AK Parti'den ayrılanlar şeklinde bir parti kurmak yerine liberal, merkez sağ ve soldan yeni beyinleri siyasete taşımayı amaçladığı söyleniyor. Babacan'ın bir yandan da Erdoğan'ı kolladığı ifade ediliyor. Birlikte yola çıktıkları isimlere göre Babacan'ın Erdoğan faktörünü daha çok dikkate aldığı söyleniyor.

Bu arada Babacan'ın parti programı da konuşulmaya başlandı. Parlamenter sistemi esas alacak olan Babacan'ın kamuoyunun karşısına alternatifli öneriyle çıkması bekleniyor.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem.

Denge ve denetleme mekanizmaları yeniden düzenlenmiş başkanlık sistemi.

Babacan'ı ön plana çıkaran ekonomideki başarısı oldu. Yeni partide de ekonominin önplana çıkması bekleniyor. Ancak Babacan'ın sadece ekonomi değil, 'ekonominin önünü açan bir siyasal sistem' önerisi yapacağı söyleniyor."

YENİ PARTİ İDDİALARI: ALİ BABACAN

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğini aldığı iddia edilen Ali Babacan'ın, kurucu üyeleri arasında yer aldığı AK Parti'den istifa etmesi Ankara'da büyük yankı uyandırmıştı. Babacan, istifasından sonra yaptığı açıklamada "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" demesi yeni parti iddialarını güçlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan ile bir araya gelmiş ve yeni parti girişimini konuşmuştu. Görüşmeye dair detayları paylaşan Erdoğan, "Kırgınım" demişti. Erdoğan "Ben Ali Bey'in kendisine de söyledim; Yolunuz yolunuzdur eyvallah ama şunu unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Siz bunu yapıyorsunuz. Bunun parçalanmasıyla da bir yere gidemeyeceksiniz" demişti.

Erdoğan, 26 Temmuz'da AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Birileri parti kuruyormuş şunu yapıyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Çok içimizden ayrılıp parti kuranları gördük. Şu anda sorsam adını sanını bilemezsiniz. Bu tür ihanetlerin içinde onlar bu işin bedelini de ağır öderler." ifadelerini kullanmıştı.