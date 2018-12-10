Yeni Mitte Konseptiyle Dünya Gündeminde

Circle Entertainment Group bünyesinde Barış Erdoğdu ve Yusuf Çavdar'ın yatırımıyla, hikayesinde yeni bir başlangıç yapan Mitte, sadece İstanbul ve Türkiye'de ses getirmekle kalmadı, başta tasarım ve mimari alanında olmak üzere dünyanın en prestijli ve en köklü yayınlarından Wallpaper dergisinin de dikkatini çekerek, farkını dünya çapında duyurmayı başardı!

İstanbul'un tarihi semtlerinden ve kalp noktalarından Karaköy'de varlığını gösteren Mitte, adı ve yeri aynı kalarak, ancak ekibini, dekorasyonunu, konseptini, menüsünü ve eğlence anlayışını tamamen değiştirerek Circle Entertainment Group bünyesinde Barış Erdoğdu ve Yusuf Çavdar'ın yatırımıyla yepyeni bir hikayenin başlangıcını yaptı ve bu başlangıcı ile büyük yankı uyandırdı. Yerli – yabancı ağırladığı tüm misafirlerinden tam not almayı başaran Mitte, bu başarısını uluslararası platforma taşıyarak, dünyanın en ünlü ve prestijli yayınlarından Wallpaper'ın da övgüsünü kazandı.

Londra'da 1996 senesinde, Kanadalı gazeteci Tyler Brûlé ve Avusturyalı gazeteci Alexander Geringer tarafından kurulan, tasarım ve mimarinin yanı sıra, moda, seyahat, sanat ve yaşam tarzı alanında dünyanın en prestijli dergilerinden olan Wallpaper, 21 Kasım 2018 tarihinde yayınladığı haber ile Mitte'den övgüyle bahsetti. Wallpaper'ın Singapurlu editörü Daven Wu tarafından kaleme alınan haberde, Karaköy gibi tarihi bir semtte var olan dokuyu tasarımda avantaja çeviren mimar Sami Savatlı, Doğu – Batı senteziyle yaratılan menü, Hindistan'dan Endonezya'ya, Japonya'dan Çin'e uzanan lezzetlere kattığı yorumlar ile fark yaratan Executive Chef İrem Esen ile Mitte'nin ortaya koyduğu başarıdan bahsedildi.

Fransız "art deco" anlayışının, eserleri ile yepyeni bir akımın başlangıcını yapan ünlü sanatçı Keith Haring'ın tarzıyla buluştuğu başarılı bir ambiyans ve mimariyi sergileyen Mitte'nin, geçmişte Karaköy'ün eski tiyatrolarından biri olan bir mekanda yer aldığına ve bu alanın eski halinden bugüne oldukça başarılı bir şekilde, şık ve ayrıcalıklı bir restorana dönüştürüldüğüne dikkat çeken Wallpaper, bu haberi ile dünya çapındaki tüm okuyucularına Mitte'nin keşfe değer bir adres olduğunu en incelikli detaylarıyla aktardı.

Geleneksel çizgileri modern yaklaşımlarla harmanlayan, tasarımı sanat ile buluşturan yaklaşımı ve kültürler arası diyaloğu temel edinen bakış açısı ile Türkiye'nin önde gelen mimarlarından Sami Savatlı'nın Mitte'de ortaya koyduğu başarılı çalışmayı aktaran Wallpaper, kaleme aldığı haberinde fark yaratan lezzet anlayışına da değindi. Executive Chef İrem Esen'in önderliğinde hazırlanan Mitte lezzetlerinden, trüflü soya sosu eşliğindeki Beef Tartar, özel bir teknikle pişirilen Bulgogi Noodle, pembe, siyah ve beyaz seçenekleriyle öne çıkan Dim Sum, sunumu ve tadıyla ilgi gören Hokkien Style Beef Udon gibi örnekleri aktaran Wallpaper dergisi, mekanın uluslararası bir lezzet anlayışı ortaya koyduğunu ifade etti.

İş dünyasının önde gelen isimleri Barış Erdoğdu ve Yusuf Çavdar önderliğinde, en temelinden itibaren, tüm çehresi ve içeriği ile yenilenerek, Circle Entertainment Group bünyesinde kapılarını yeniden açan Mitte, Wallpaper'ın bu haberi ile Türkiye'nin dünya çapında gurur veren temsilcilerinden ve yatırımlarından biri olmayı başardı.