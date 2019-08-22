Yeni komutanlardan Kaymakam Özkan'a ziyaret
Bitlis'in Tatvan İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Okan Karabıyık, ilçede göreve yeni başlayan Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Ahmet Görür ve Yelkenli Jandarma Karakol Komutanı Ercan Ceylan ile birlikte İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'a ziyarette bulundu.
Bitlis'in Tatvan İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Okan Karabıyık, ilçede göreve yeni başlayan Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Ahmet Görür ve Yelkenli Jandarma Karakol Komutanı Ercan Ceylan ile birlikte İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'a ziyarette bulundu.
Komutanları makamında kabul eden Kaymakam Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Özkan; Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Ahmet Görür ve Yelkenli Jandarma Karakol Komutanı Ercan Ceylan'a yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi. - BİTLİS