Yeni kimlik ve ehliyetlerini almaya devam ediyor
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Yeni kimlik ve ehliyetlerini almaya devam ediyor

Yeni kimlik ve ehliyetlerini almaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Valiliği 2021 yılı içerisinde yeni kimlik ve yeni ehliyet alanların verilerini paylaştı.

Düzce Valiliği 2021 yılı içerisinde yeni kimlik ve yeni ehliyet alanların verilerini paylaştı. Buna göre Düzce'de 16 bin 314 kişi eski kimliklerini yeni kimliklerle değiştirirken, yeni sürücü belgesi almaya hak kazanan ve eski ehliyetini değiştirmek isteyen 6 bin 757 kişi ise yeni ehliyetlerini aldı. Böylelikle Düzce'de toplam 23 bin 71 kişi yeni kimlik ve ehliyetlerini almış oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan yeni kimlik kartları için Düzceliler değişimlerini sürdürüyor. Eski kimliklerini yenisi ile değiştirmek isteyen ve yeni kimlik çıkarttırmak isteyenlerin başvurduğu Düzce Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde Ocak ve Haziran ayları arasında 16 bin 314 kişi başvurularını yaptı. Bu kişilere yeni kimlik kartı verilirken, yeni sürücü kimlik kartlarında da yoğunluk oluştu. Sürücü belgesi almaya hak kazananlar ve eski sürücü belgelerini yeni sürücü belgesi ile değiştirmek isteyen toplamda 6 bin 757 kişinin kimlikleri verildi. Böylelikle Düzce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ekipleri 2021 yılının ilk 6 ayında hem yeni kimlik hem yeni ehliyet olarak toplamda 23 bin 71 kişiye hizmet verdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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