Son dakika: "Yeni Fikirtepe"nin inşası için geri sayım başladı

Son dakika gündem haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, Fikirtepe için hazırlanan yeni imar planının askıya çıktığını belirterek, bir aylık sürecin ardından uygulamaya geçileceğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, Fikirtepe için hazırlanan yeni imar planının askıya çıktığını belirterek, bir aylık sürecin ardından uygulamaya geçileceğini bildirdi.

Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe'de 2013'te riskli alan ilan edilmesinin ardından başlayan ancak süreç içerisinde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle yarım kalan kentsel dönüşüm çalışmalarında yeni bir dönem başlıyor.

"Yeni Fikirtepe"nin inşası için harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yeni bir imar planı hazırlandı. Askıya çıkarılan yeni plan kapsamında alanda terk edilmiş, inşaatı yapılmayan, temeli atılmış ama devam etmeyen projeler, Emlak Konut GYO eliyle yapılacak.

Deprem Haftası kapsamında İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Sezayi Köse, olası depremde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından İstanbul'da seferberlik başlatıldığını söyledi.

Hızlı bir şekilde önlem almak istediklerini dile getiren Köse, "Riskli alanlarda şu ana kadar yaklaşık 116 bin bağımsız birim var. Bu bağımsız birimlerin dönüşüm süreci etkin bir şekilde devam ediyor. Belediyeler, idarelerimiz ve Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlığımızın yetkili olduğu bölgeler bulunuyor. Tüm paydaşlar etkin bir şekilde koordinasyon sağlayarak dönüşüm sürecini hızlandırmak istiyor. Çünkü depremin ne zaman ne şekilde geleceğini bilemiyoruz. Bizim de hızlı bir şekilde önlemlerimizi almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Köse, İstanbul'da 8 yılda yaklaşık 74 bin binada riskli yapı tespiti yapıldığını, bu binaların yıkım sürecinin tamamlandığını, bu sayede yaklaşık 1,5 milyon nüfusun can ve mal güvenliğinin sağlanmış olduğunu aktardı.

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgeleri üzerinden belediyelerle yoğun bir şekilde çalışıldığını ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 40'a yakın bölgede kentsel dönüşüm sürecini yapıyoruz. İstanbul'da yaklaşık 85 bin bağımsız birimin inşa faaliyetleri, projelendirme veya vatandaşlarla uzlaşma görüşmeleri devam eden bölgelerimiz var. Bunlar içinde Esenler'de askeri bölgede üretilen 50 bin konutluk projemiz bulunuyor. Bu yıl ortasında ilk konutların teslimi planlanıyor. Ataşehir'de Toplu Konut İdaresi başkanlığı ile yürütülen çalışmalar var."

Fikitepe'de kentsel dönüşüm yeniden başladı

Fikirtepe'de yaşanan kentsel dönüşüm sürecini de anlatan Sezayi Köse, Fikirtepe'nin 2013 yılında riskli alan ilan edildiğini hatırlattı.

Köse, bölgede gelinen noktada yapılamayan, yarım kalan yapı ve adaların oluştuğunu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla konuya ilişkin çalışma başlattıklarını söyledi.

Fikirtepe için genel bir master planı hazırladıklarını ifade eden Köse, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Planda park alanlarını birleştirip büyük millet bahçesi dediğimiz nitelikli, vatandaşların rahat istifade edebileceği donatı alanları oluşturduk. Şehircilik anlamında yaşanabilir bir plan oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Geçen hafta planımız Bakanlığımızca onaylandı. Askı süreci başladı. 1 ay bir askı süreci var ondan sonra uygulama süreçlerine geçmiş olacağız. Vatandaşlarımızın konutlarını tahliye ve yıkım sürecini bitirdiğimiz an tüm proje adasına birinci etap dediğimiz bölgeye inşa faaliyetlerine Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile girmiş olacağız. İnşaat süreçleri de 2023 yılında tamamlanır diye düşünüyorum."

Sezayi Köse, Fikirtepe'de yaklaşık 15 bin konutun üretilmesini planladıklarını dile getirerek, "Şu anda alanda 6 bin civarında bağımsız birim bulunuyor. O bölgede 1300 bina yıkılmamış. Bahar ortasında biz de yıkım süreçlerine girip altyapı ve donatı alanları, güvenli konutlarla, bir bütün proje üretip örnek bir proje sunmak istiyoruz. Tapu sahibi olan bütün vatandaşlarımızla ilgili çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Hak sahibi olan herkesi bu projeye dönüşüme tabii tutuyoruz. Fikirtepe'de vatandaşlarımızı hak kaybına uğratmadan güvenli konutlarına ulaşması sağlanmış olacak." diye konuştu.

"Vatandaşlar öncelikle oturdukları binalarla ilgili risk tespitini yaptırmalı"

Kartal'da da vatandaşlarla görüşmelerin devam ettiğini aktaran Köse, ilk etapta testlerin yapıldığını, sürecin ihale aşamasında olduğunu söyledi.

Beykoz'da, Ümraniye'de, Güngören'de ve Zeytinburnu ve Kağıthane'de kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, "Bağcılar'da şu an 1500 civarı konut üretimine ilişkin 3 farklı bölgede görüşmeler ve inşaatı devam eden bölgeler var. Güngören Tozkoparan'da temmuz ayında vatandaşlara konutlarını teslim etmiş olacağız. Bunun yanında Beyoğlu'nda, Okmeydanı'nda Bakanlıkla beraber belediyemizle etkin bir çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların oturdukları binalarını güçlendirmeleri konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini dile getiren Köse, vatandaşların öncelikle oturdukları binalarla ilgili risk tespitini yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya