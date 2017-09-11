Yeni Eğitim Öğretim Yılı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla anaokulu ve ilkokul birinci sınıfa gidecek öğrenciler için "uyum eğitimi" başladı.Birinci sınıflara ilçedeki Şehit İbrahim Solak İlköğretim Okulu'nda "uyum eğitimi" verilmeye başlandı.Birinci sınıflar ve anaokulu öğrencileri aileleriyle okula geldi. Bazı öğrenciler, sınıfına koşarak giderken, bazılarınınsa ailelerinden ayrılmakta güçlük yaşadığı gözlendi.Okulun bahçesinde heyecanlı oldukları görülen minikler, daha sonra öğretmenleriyle sınıflarına geçti.