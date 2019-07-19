Yeni dizi için anlaşan Cansu Dere ve Acun Ilıcalı'nın yolları ayrıldı

TV8'nin sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak yeni dizisi için Cansu Dere ile anlaştıklarını duyurmuştu. Ancak yapım şirketi Intagram hesabından yaptığı açıklamada anlaşmanı feshedildiğini duyurdu.

ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

Yeni bir dizi hazırlığında olduğunu ifade eden Ilıcalı, başrolde Cansu Dere'nin olacağını açıklayarak birlikte bir kare de yayınlamıştı. Ilıcalı, Dere için "Cansu çok önemli bir insan. Onun değerini anlatacak kelime dahi seçemiyorum. Eksik anlatırım diye... Şimdi bir dizimiz olacak" demişti.

ANLAŞMA SONLANDIRILDI

Ancak dün Medyapım tarafından yapılan açıklamada "Cansu Dere ile yapılan bu anlaşma tarafların karşılıklı mutabakatı ile sonlandırılmıştır" açıklaması yapıldı.