Yeni Delhi'de Kovid-19 ünitesi - Haberler
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Yeni Delhi'de Kovid-19 ünitesi

AA / Pankaj Nangia - Haberler | Güncel

Ambulansla Kovid-19 bakım ünitesine getirilen hastalar Commonwealth Games Kovid-19 bakım ünitesi Sağlık görevlileri Bakım ünitesinde tedavi gören hastalar YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hastalığa yakalananlar, Commonwealth Games...

Ambulansla Kovid-19 bakım ünitesine getirilen hastalar

Commonwealth Games Kovid-19 bakım ünitesi

Sağlık görevlileri

Bakım ünitesinde tedavi gören hastalar

YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hastalığa yakalananlar, Commonwealth Games Kovid-19 bakım ünitesinde tedavi görüyor.

Yeni Delhi'de Kovid-19 ünitesi

Yeni Delhi'de Kovid-19 ünitesi

Yeni Delhi'de Kovid-19 ünitesi

AA / Pankaj Nangia - Son Dakika Haberleri

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