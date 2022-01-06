Yeni Delhi'de Kovid-19 ünitesi
AA / Pankaj Nangia - Haberler | Güncel
Ambulansla Kovid-19 bakım ünitesine getirilen hastalar Commonwealth Games Kovid-19 bakım ünitesi Sağlık görevlileri Bakım ünitesinde tedavi gören hastalar YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hastalığa yakalananlar, Commonwealth Games...
Ambulansla Kovid-19 bakım ünitesine getirilen hastalar
Commonwealth Games Kovid-19 bakım ünitesi
Sağlık görevlileri
Bakım ünitesinde tedavi gören hastalar
YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hastalığa yakalananlar, Commonwealth Games Kovid-19 bakım ünitesinde tedavi görüyor.