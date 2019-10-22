Yeni bölümünde ilk sahne yayınlanan Çukur'da Yamaç, Akın'ı kovuyor

22.10.2019 07:32

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 2. sezon 5. son bölümüyle 21 Ekim Pazartesi akşamı ekrana geldi. Bölüm sonunda yeni bölümden ilk sahnenin paylaşıldığı dizide Yamaç ve Akın arasındaki dialog izleyicileri ekrana kilitledi.

YAMAÇ'IN DÖNÜŞÜ HEYECAN VE SEVİNÇ YARATTI

Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde, Yamaç'ın Çukur'a dönüşü büyük bir heyecan ve sevinçle karşılandı. Polisler tarafından baskın yiyen Cumali, Damla'nın yardımıyla kaçmayı başardı. Cumali'nin Çizgili Kenan'dan aldığı intikam, sürpriz gelişmelere neden oldu.

ÇUKUR'DAN KOVDU

Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen 73. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur yeni bölüm fragmanında Yamaç, Akın'ın uyuşturucu işine girdiğini öğrenince deliye dönüyor. Yamaç ve Akın'ın karşı karşıya geldiği heyecan dolu sahnede Yamaç'ın Akın'a hesap sorduğu anlar gerilimi artırıyor. Yamaç, Akın'ın Çukur'dan gitmesini isteyerek izleyenleri şaşırtırken, Akın amcasının yanlış yaptığını düşünüyor. Yamaç, Akın'ın tepkisiyle sinirlerine hakim olmakta zorlanıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kenan'ın oğlu Dağhan babasının intikamını almak için Çukur'a gelerek Yamaç'tan Cumali'yi istedi. Yamaç bu gelişmeler üzerine yeni bir plan belirlemek zorunda kaldı ve Şenol'un yardımıyla kurduğu oyunla nefesleri kesti. Yamaç ve Efsun buluşma yerine geldiklerinde beklemedikleri bir saldırıyla karşılaştı; saldırıyı Yamaç'ın gerçekleştirdiğini düşünen Efsun korkuyla kaçarken Yamaç her şeyden habersiz kendini korumaya çalıştı. Saldırının arkasındaki kişinin Makbule çıkmasıyla izleyenler şoke oldu.

Şenol'la birlikte Dağhan'ın mekanına giden Yamaç planıyla Dağhan'ı köşeye sıkıştırdı. Akın, İdris Koçovalı'nın emanetlerini Yamaç'a devretti, bu gelişme karşısında sakin kalarak ekran başındakileri şaşırtan Akın'ın planı merak uyandırdı. Yamaç, tüm mahalleliyi Çukur'u korumak için mücadeleye çağırırken, hapishaneden çıkmak için gün sayan Koçovalılar, kendilerini hiç beklemedikleri bir tuzağın içinde buldu. Yamaç'ın yaşadığını Azer'e söyleyen Efsun, içine düştüğü oyundan habersizken Azer, Yamaç'a "teke tek" teklifinde bulundu.