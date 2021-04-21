Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti, AK Parti'nin yeni vekil sayısı değişti
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Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti, AK Parti'nin yeni vekil sayısı değişti

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde olan Kabine değişikliği yapıldı. Revizyonun ardından Aile ve Sosyal Polikalar Bakanı Derya Yanık, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Ticaret Bakanı Muş'un yemin etmesinin ardından vekilliğinin düşmesiyle AK Parti'nin vekil sayısı 288'e indi.

Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde olan Kabine değişikliği ile ilgili kararlar geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Yeni kurulan iki bakanlıktan biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin atandı. Ticaret Bakanlığı'na ise Mehmet Muş getirildi.

YEMİN ETTİLER

Bu atamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Genel Kurulda, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinden sonra Cumhurbaşkanlığının bakanlıklara dair atamaları içeren tezkeresi okundu. Tezkerede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş'un atandığı belirtildi.

AK PARTİ'NİN VEKİL SAYISI 288 OLDU

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, tezkerenin okunmasının ardından bakan olarak atanan İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un, milletvekilliğinin sona erdiğini bildirdi. AK Parti'nin vekil sayısı 288'e düştü.

Tezkerenin okunmasının ardından Yanık, Bilgin ve Muş, milletvekillerinin alkışları eşliğinde ayrı ayrı kürsüye gelerek ant içti.

Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti, AK Parti'nin yeni vekil sayısı değişti
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