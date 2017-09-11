Yemen'deki Olaylar

Yemen'in Şebve ilinde "hükümet yetkililerine suikast hazırlığı içindeki bir terör hücresinin 3 mensubunun yakalandığı" bildirildi.



Yemen haber ajansı SABA'nın haberinde, emniyet güçlerinin, Atik ilçesinde, Ebu Huzeyfe lakaplı Sultan Ahmed Verzan'ın liderliğindeki terör hücresine düzenlediği operasyonda çatışma çıktığı belirtildi.



Çatışmada, Ebu Huzeyfe ile bir diğer terörist yaralı olmak üzere terör hücresinin 3 mensubunun yakalandığı ifade edilen haberde, bu kişilerin hükümet yetkililerine suikast hazırlığı yaptığı bildirildi.



Ebu Huzeyfe'nin ocak ayında Rudum ilçesindeki bir kontrol noktasına yapılan saldırıdan da sorumlu olduğu bildirildi.



Öte yandan, Marib'de Husilerle silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 10, Hacce iline bağlı Midi ilçesindeki çatışmada da 4 Husinin öldüğü duyuruldu.