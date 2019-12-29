: Yemen'de meydana gelen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti

29.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:37

Yemen'in güneyinde yer alan Dali kentindeki askeri mezuniyet töreni sırasında saldırı gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

SALDIRI İHA İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yerel kaynaklar, saldırının insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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