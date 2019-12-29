Yemen'de meydana gelen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti
Yemen'de bir askeri mezuniyet töreni sırasında gerçekleştirilen saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti.
29.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:37
Yemen'in güneyinde yer alan Dali kentindeki askeri mezuniyet töreni sırasında saldırı gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
SALDIRI İHA İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Yerel kaynaklar, saldırının insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirildiğini ifade etti.
Kaynak: İHA