Yemen'de askeri geçit törenine bombalı saldırı! 32 ölü

Güvenlik ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yemen'in Aden'e bağlı Şeyh Osman kentinde bulunan Ömer el-Muhtar Mahallesindeki aynı isimli emniyet merkezinin girişinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 32 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının ardından 20'den fazla kişinin bölgedeki Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesi'ne sevk edildiği, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

HÜKUMETTEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da hasar oluştu.Yemen hükumetinden ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Husilerin, Suudi Arabistan ve Yemen'in farklı şehirlerine sık sık düzenlediği balistik ve İHA saldırısında onlarca sivil öldü ve yaralandı.

Kaynak: İHA