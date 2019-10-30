Yemekteyiz'in çekimlerinden fotoğraf paylaşan Seda Sayan, mini eteğiyle dikkat çekti

30.10.2019 09:40

Yeni sezonda hem O Ses Türkiye'de jürilik yapan hem de Yemekteyiz'i sunan Seda Sayan, Yemekteyiz'in çekimleri için Bursa'ya gitti. Yarışmada giydiklerini günlük olarak paylaşan Sayan'ın süper mini eteği ise görenleri şaşkına çevirdi.

İZDİHAMA YOL AÇTI

Yemekteyiz'in çekimleri için sürekli şehir dışına çıkan Seda Sayan, hafta başında Bursa'ya gitti. Geniş bir hayran kitlesi olan Sayan, önceki gün çekim gerçekleştireceği evin önünde adeta izdihama yol açtı.

MİNİ ETEKLİ POZUNU PAYLAŞTI

Yemekteyiz'in çekimlerinde yaşanan eğlenceli anları Instagram hesabından paylaşan Sayan, son olarak mini etekli pozunu paylaştı. Yaptırdığı estetikleri saklamayan 56 yaşındaki Seda Sayan, fit görüntüsü ve pürüzsüz cildiyle hayranlarından tam not aldı. Sayan'ın mini etekli pozu, fan sayfaları tarafından da paylaşıldı.