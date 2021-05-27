Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen biyografisi!

Star Tv'nin sevilen gündüz uşağı programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah'a konuk olan Yeliz Yeşilmen kimdir? Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında tanındı. Daha sonra rol aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle ünlendi. Aynı zamanda Foto modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Peki, Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen meleği nedir? Yeliz Yeşilmen hayatı ve biyografisi nedir?

Star Tv'nin sevilen gündüz uşağı programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah'a konuk olan Yeliz Yeşilmen kimdir? Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında tanındı. Daha sonra rol aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle ünlendi. Aynı zamanda Foto modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Peki, Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen meleği nedir? Yeliz Yeşilmen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Yeliz Yeşilmen (d. 17 Aralık 1978, Adana), Türk model, sunucu, şarkıcı, ve oyuncudur.

İlk olarak 16 yaşında İskenderun'da VJ'liğe başladı. Daha sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de sunuculuk yaptı. Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında tanındı. Daha sonra rol aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle ünlendi. Foto modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (2007) ve Dansöz (2001) adlı sinema filmlerinde rol aldı. Amerikan yapımı realite şovu The Simple Life'ın, Türk versiyonu olan Her Şey Yolunda adlı televizyon programında manken Tuğba Özay ile birlikte rol aldı.

Şarkıcılık deneyimi de olup, Tat Beni (2004) adlı albüm, Yeliz Yeşilmen'in ilk stüdyo albümü olmuştur. Daha sonra Elemtere Fiş (2006) ve Fıstık Çıkı Çıkı (2009) albümlerini çıkardı. Oynadığı dizilerde daha çok aptal sarışın tiplemeleriyle rol aldı.

YELİZ YEŞİLMEN KİMİNLE EVLİ?

Ali Uğur Akbaş, 2010 yılında oyuncu Yeliz Yeşilmen ile nikah masasına oturdu. Çiftin evliliklerinden Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu var.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2009 - Altın Kızlar

2008 - Aşkım Aşkım

2007 - Evimin Erkeği

2006 - Aynı Çatı Altında

2005 - Belalı Baldız (Şelale)

2004 - 3. Tür

2004 - Avrupa Yakası

2004 - Biz Boşanıyoruz

2003 - Şöhretler Kebapçısı

2002 - Pembe Patikler

2002 - Vaka-i Zaptiye

2001 - Aşkım Aşkım

2000 - Çarli İş Başında