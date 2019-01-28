Yolcu Otobüsü ile Yeğenine El Bombası Gönderen Dayı, Kendini Böyle Savundu
Bursa'da Muş'tan gelen bir yolcu otobüsüne verilen kargoda el bombası bulundu. Zanlı ilk ifadesinde, evini taşıdığı ve o eşyaları da kargo ile gönderemediği için otobüse verdiğini belirtti.
Bursa'da Muş'tan gelen bir yolcu otobüsüne verilen koliden çıkan ve terminalde ele geçirilen el bombasını gönderen şahıs tutuklandı. Zanlının ilk ifadesinde, evini taşıdığı ve o eşyaları da kargo ile gönderemediği için otobüse verdiğini belirtirken, olayın örgütsel bir faaliyet olmadığı öğrenildi.
X-RAY'DA YAPILAN İNCELEMEDE EL BOMBASI OLDUĞU FARK EDİLDİ
Olay, geçtiğimiz gün Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Muş'tan geldiği öğrenilen bir yolcu otobüsüne Bursa'da M.Y. isimli şahsa teslim edilmek üzere birkaç koli emanet edildi. Bursa'da teslim aldığı kolileri x-ray cihazından geçirdiği sırada güvenlikçiler kolilerin birinde el bombası olduğunu fark etti. Kolilere el koyan ve olayı polis ekiplerine bildiren güvenlikçiler, M.Y.'nin de bir yere ayrılmasına müsaade etmedi.
EL BOMBASI GÖNDEREN DAYI TUTUKLANDI
Olay yerine gelen Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. M.Y.'yi gözaltına alan ekipler kolinin Muş'tan İ.E. tarafından gönderildiğini tespit etti.
Gözaltına alınan dayı İ.E.'nin Muş'taki evini Bursa'ya taşıdığı, eşyaların bir kısmını nakliye yoluyla, bir kısmını kargo yoluyla, kargoyla gönderemediklerini de yolcu otobüsü ile Bursa'ya gönderdiği öğrenildi. İ.E. emniyette verdiği ilk ifadesinde yolcu otobüsüne verdiği eşyaların kargoya alınmadığını ifade ederek, el bombasının kendisine ait olmadığını iddia etti. Yapılan araştırmalarda olayın örgütsel bir faaliyet olmadığı tespit edilirken, el bombasını gönderen İ.E. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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El bombası bulunuyor ve örgütsel faaliyet yok deniyor vay be sanki çocuk oyuncağı böyle bir şey varmış bari tank mühimmatı falan gondereydinCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bu kadar mal bu ulkede nasil olur nerden buldun yada niye birisi birine el bombasi yollar Allahim canini al böyle cahillerin baskalarinin hayatina zarar vermedenCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Arkadaş nereden edindin sen bunu... akıl almak zor.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Şemistan çek bırakCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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sen dayisin sonuçta , el bombası nedir insan yigenine bir s400 veya en azından bi S 300 gönderir Kriz var da tabiCevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır