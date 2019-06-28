Yeğeni Suriyeliler tarafında tacize uğrayan vatandaşın isyanı sosyal medyada çok konuşuldu

Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yerleştiği bölgelerden biri olan İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, 11 yaşındaki erkek çocuğunun Suriyeli mülteciler tarafından taciz edildiği ileri sürüldü.

Sosyal medyada yer alan bir videoda, yeğeninin Suriyeli mülteciler tarafından taciz edildiğini ileri süren bir vatandaşın isyanı yer aldı. İsyan eden vatandaş etrafında toplananlara, "tacize artık susulmaz" diye seslendi.

Yeğeninin Suriyeli mülteciler tarafından taciz edildiğini iddia eden vatandaş, "Halk olarak susuyoruz. Ümmet kardeşiyiz diyoruz ama olmuyor. Sabah sekizde biz işe gidiyoruz akşam sekizde duyuyoruz ki Suriyeli birisi benim yeğenimi taciz etmeye götürüyor. Susmayacağım ben. 11 Yaşına kadar çocuk benim elimde büyüdü. (kadınlara dönerek) Rahat gezebiliyor musunuz, 10 kişilik gruplar halinde geziyorlar. Ne olacak bu işin sonu? Artık sabır taştı" diye isyan etti.