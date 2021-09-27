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Yeditepe Üniversitesi'nde Fazıl Say konseri

AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
Yeditepe Üniversitesi'nde Fazıl Say konseri

Yeditepe Üniversitesi, 25'inci kuruluş yıldönümünü Fazıl Say Konseri ile taçlandırıyorYeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde yüz yüze eğitim kararı alınmasının ardından kampüslere dönüş başladı.

Yeditepe Üniversitesi, 25'inci kuruluş yıldönümünü Fazıl Say Konseri ile taçlandırıyor

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde yüz yüze eğitim kararı alınmasının ardından kampüslere dönüş başladı.

Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerine, Fazıl Say & Serenad Bağcan konseriyle hoş geldiniz diyor.

Üniversitenin 25'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kültür Sanat Ofisi'nin düzenlediği konser, kampüsün festival alanında gerçekleşecek.

Konserde, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın, Türk edebiyatının unutulmaz şair ve yazarlarının şiirlerini bestelediği albümlerinden eserler seslendirilecek. Şan ve piyanonun başrolü oynayacağı konserde, Fazıl Say'a sahne performansıyla solist Serenad Bağcan eşlik edecek.

Maske ve mesafe kurallarının uygulanacağı konsere, Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, mezunları, akademisyenleri ve çalışanları katılacak.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yeditepe Üniversitesi'nde Fazıl Say konseri - Haberler
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