Dayak Yiyen Anne Köpek Sütten Kesildi, Emziremediği 8 Yavrusu Telef Oldu

Muğla'nın Ula ilçesinde, 'Kara' isimli sokak köpeği, mahalle sakini E.K. tarafından tekmelenip, başına sopayla vuruldu. Yediği dayak sonrası sütten kesilen köpeğin 8 yavrusu telef oldu. 'Kara'nın bakımını üstlenen mahalle sakini çift, polise gidip, E.K.'den şikayetçi oldu.

KÖPEĞİ TEKMELEDİ, BAŞINA SOPAYLA VURDU

Ula'ya bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde yaşayan E.K., 26 Mart günü saat 16.30 sıralarında, evinin bulunduğu sokakta yürürken sokak köpeğinin, apartmanın bahçesindeki İlayda Sude Atik'e havlayıp, korkuttuğunu fark etti. Bunun üzerine müdahale eden E.K., köpeği tekmeleyip, başına sopayla vurdu.

"KÖPEĞE ŞİDDET UYGULAYAN KİŞİ HAYVAN DÜŞMANI"

Bu anlar, apartmanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Dövülen sokak köpeğini sahiplenen müteahhit Mükremin Yaycı (40), "Köpeğe şiddet uygulayan kişi hayvan düşmanı. Eşim ve çocuğumla burada yaşıyorum. 2 evcil köpeğimiz var. Yaklaşık 8 ay önce 2 sokak köpeği apartmanımızın yanına geldi. Onlara da sahip çıktık; yemeğini, suyunu vererek ilgilendik, sevgisiz bırakmadık" dedi.

"SOPAYLA SALDIRDI"

Bakımını üstlendikleri köpeklerden birine 'Kara' adını verdiklerini belirten Yaycı, "'Kara'nın bir süre önce 8 yavrusu dünyaya geldi. Olay günü de yavrularını koruma içgüdüsüyle mahalleden bir genç kıza havladı. Saldırı diyemiyoruz; çünkü herhangi bir ısırma söz konusu değil. Kamera kayıtlarında da mevcut. Yaklaşık 1 dakika sonra konuyla hiç alakası olmayan, bizim köpek ve hayvan düşmanı olduğunu düşündüğümüz bir komşumuz, ne yazık ki elinde sopa ve benzeri bir cisimle 'Kara'ya saldırdı" diye konuştu.

"SÜTÜ KESİLDİ, 8 YAVRUSU ÖLDÜ"

Mükremin Yaycı, her iki tarafın birbirinden şikayetçi olduğunu dile getirerek, "'Kara'mız dövüldükten sonra sütü kesildi. Bundan dolayı ne yazık ki 8 yavrusu öldü. Çok üzgünüz. O da çok üzgün. Ağzı, dili yok ki nasıl üzgün olduğunu anlatsın. Komşumuz ısırıldığını beyan ederek polis merkezine bizden şikayetçi oldu. Biz de kendisinden bahçemize izinsiz girdiği için haneye tecavüz edip, eşim ve çocuğumu korkuttuğu, sahiplendiğimiz sokak köpeği 'Kara'yı dövdüğü, hayvanın 8 yavrusunun ölümüne sebep verdiği için şikayetçi olduk" dedi.

Kaynak: DHA