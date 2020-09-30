YDUS ek yerleştirme sonuçları belli oldu! 2019 YDUS Kadın Hastalıkları ve Doğum ek tercih sonuçları

ÖSYM, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı ek yerleştirme sonuçlarını adayların erişimine sundu. 2019 YDUS ek yerleştirme sonucu nasıl öğrenilir? YDUS ek yerleştirme taban ve tavan puanları da açıklandı.