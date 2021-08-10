YDS ne zaman 2021? E-YDS başvuruları ne zaman bitiyor? YÖKDİL sınavı ne zaman? ÖSYM takvimi!

2020-2021 Eğitim öğretim yılı gerçekleşmesi planlanan ÖSYM sınavları hız kesmeden devam etmekte. ÖSYM tarafından düzenlenen lisansüstü eğitim, yüksek öğretime geçiş veya yabancı dil sınav tarihleri merak edilmekte. Şu an için YDS sınavlarının tarihlerini merak eden adaylar YDS ne zaman 2021? diye araştırmaktadırlar. Peki, YDS ne zaman 2021? E-YDS başvuruları ne zaman bitiyor? YÖKDİL sınavı ne zaman? ÖSYM takvimi nedir?

2020-2021 Eğitim öğretim yılı gerçekleşmesi planlanan ÖSYM sınavları hız kesmeden devam etmekte. Koronavirüs salgınında ÖSYM sınavlarına ilişkin erteleme kararı alınmıştı. Buna göre sınav tarihleri aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir. Peki, YDS ne zaman 2021? E-YDS başvuruları ne zaman bitiyor? YÖKDİL sınavı ne zaman? ÖSYM takvimi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YDS NE ZAMAN 2021?

Koronavirüs salgınında ÖSYM sınavlarına ilişkin "Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir" açıklaması yapılmıştı. Yeni senede bu sınavlara katılacak olan adaylar 2021 ÖSYM takviminin açıklanmasını merakla bekliyordu. ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı.

YÖKDİL SINAVI

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2021-YÖKDİL/1

SINAV: 28.03.2021

BAŞVURU: 05.02.2021-15.02.2021

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2021-YÖKDİL/2

SINAV: 29.08.2021

BAŞVURU: 02.07.2021-12.07.2021

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/1

SINAV: 02.05.2021

BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/2

SINAV: 19.09.2021

BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/3

SINAV: 21.11.2021

BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

SINAV: 01.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

SINAV: 07.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN

SINAV: 08.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV: 15.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021

YDUS

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-YDUS

SINAV: 19.12.2021

BAŞVURU: 01.10.2021-11.10.2021

DUS

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-DUS

SINAV: 03.10.2021

BAŞVURU: 13.08.2021-23.08.2021