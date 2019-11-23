Yazar Yılmaz Odabaşı kitaplarını imzaladı

23.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:59

Deniz Kitapevleri'nin organize ettiği 5.Kitap Fuarı kapsamında Yazar Yılmaz Odabaşı okuyucularıyla buluştu.



Yazar Odabaşı, Malatya'da kitap severlerle buluştu. Hayranlarına kitap imzalayarak fotoğraf çektiren Odabaşı, "Malatya ilk kez belediyenin düzenlediği kitap fuarına katılmıştım. İlk geldiğimde Kitap Fuarında olağan üstü uzun kuyrukları oluşunca çokta şaşırmıştım. Malatya'nın bu vefasını çok anlamlı buluyorum. Yurt dışında bir ay kalmıştım. Özellikle tanıştığım tüm Malatyalılara görüşme imkanı bulmuştum. Malatya benim ikinci memleketim gibi. Bu şehrin vefasına samimiyetine geniş yürekliliklerini vefasına içtenlikle selamlıyorum. Yoğun ilgi ile kitap sevenlerle buluştu. Deniz kitap evine, festivali düzenleyip davetinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Festival hakkında değerlendirmelerde bulunan Deniz Kitap Evleri Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özdemir, "Deniz Kitap evleri, kitap festivali kaldığı yerden devam ediyor. Dört defa yapmış olduğumuz bu etkinliği, yüzlerce yazarı, yüz binlerce okuyucuyu Malatya'da ağırladık. Serinin devamı olan 5. Deniz kitap evleri kitap festivaline bugün itibariyle başladık. İlk günde imzaya katılan sayın yazar Odabaşı'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Özdemir, " Bundan sonra her hafta Cumartesi günleri, Türk edebiyatının sağlam ve usta kalemlerinden bir tanesini Malatya'daki okuyucuları ile bira araya getireceğiz. Nisan ayına kadar devam eden bu süreç içerisinde 20'ye aşkın yazar yine burada okuyucularıyla Malatya'da bir araya gelecek. Bazen seminer, bazen konferansta, bazen bir imza gününde okurları ile buluşacak. İnşallah Malatya'mız için hayırlı olur" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA