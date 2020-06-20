Yaz aylarında artıyor; besin zehirlenmesi bağışıklığı düşürüyor
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Yaz aylarında artıyor; besin zehirlenmesi bağışıklığı düşürüyor

Yaz aylarında artıyor; besin zehirlenmesi bağışıklığı düşürüyorİlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- HAVALARIN ısınmasıyla birlikte beslenme alışkanlıkları da değişti.

20.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:25

Yaz aylarında artıyor; besin zehirlenmesi bağışıklığı düşürüyor

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- HAVALARIN ısınmasıyla birlikte beslenme alışkanlıkları da değişti. Ancak besin zehirlenmelerinde korunmak adına yaz aylarında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Yaz döneminde daha da artan bu sağlık probleminin vücut bağışıklığını düşürdüğünü hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Köse, 'Tavuk, et gibi proteinden zengin besinlerin saklama koşullarına dikkat edin, besinleri mümkün olduğunca iyi pişirin' dedi.

Yaz aylarında sıcak havaların başlamasıyla beraber besinlerde bulunan mikroorganizmalar artış gösteriyor. Dolapta saklanmayan ve açıkta kalan yiyeceklerin besin zehirlenmesine yol açtığına dikkat çeken İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Gizem Köse, önemli uyarılarda bulundu. Besin zehirlenmesinin koronavirüs nedeniyle öneminin daha da ön plana çıktığı bağışıklık sistemine zarar verdiğini anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Köse, 'Koronavirüs salgını bizim besinleri yıkamamızı sıklaştırmamız açısından faydalı oldu. Sebzeleri yıkamayı daha iyi öğrendik. O nedenle besinleri mümkün oldukça bakterilerden arındırıp, suda bekleterek yıkamamız gerekiyor. Eğer iyi yıkamazsak içerde kalan bakteriler bakteri kaynaklı hastalıklara sebep olabilir. Aynı zamanda tavuk ve et gibi besinleri saklama koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Eğer bunları buzdolabında saklamazsak veya buzluktan çıkarıp dışarda çözündürme gibi hatalar yaparsak o zaman besin zehirlenmeleriyle karşı karşıya kalırız' diye konuştu.

'DONMUŞ BESİNİ SAKIN SUDA BEKLETMEYİN'

Besin zehirlenmesinin aynı zamanda bağırsaklara da zarar verdiğini hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Gizem Köse, 'Bu durum bağışıklığımızı kötü yönde etkiler. O nedenle mümkün olduğunca besinleri iyi pişirmeliyiz. Olabildiğince dışardan beslenmememiz gereken bir dönemdeyiz, evde beslenerek bu durumu atlatmalıyız. Dışarda çözdürme, suda bekletme gibi çözündürme hataları yapılabiliyor. Su demek mikroorganizma demektir. Mikroorganizmalar özellikle bakteriler su ortamında var olur ve çoğalırlar. Dolayısıyla bir besin ne kadar fazla su içeriyorsa mikrobiyal yükü o kadar fazla demektir' uyarısında bulundu.

'ÇÖZDÜRME İŞLEMİ 12 SAAT ÖNCE BAŞLAMALI'

Donmuş besinlerin doğru çözdürme yöntemlerine değinen Dr. Öğr. Üyesi Köse "Çözdürülmesi gereken sistem, bir ya da iki gün sonra pişirilecek yemeğin içeriğini buzluktan çıkarıp 4 derecede yani buzdolabının içerisinde en az 12 saat bekletmektir. Mikrodalga fırınlar da tercih edilebilir. Mikrodalga besinlerin içerisinden ufak bir ışın geçirerek onu ısıtır. Ama en sağlıklı olanı buzdolabında çözdürmektir. Aynı zamanda pişirilecek yemekleri planlamak için de zaman kazandırır? dedi.

'GÜNDE 1 KASE SALATA, 3 MEYVE'

Son olarak yaz mevsiminin sebze ve meyveler açısından çok zengin olduğunu hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Köse, 'O nedenle beslenmemizde bu şansı kullanmalıyız. Bu dönemde bolca meyve ve sebze tüketmeliyiz. Meyveler daha çok karbonhidrat yoğunluklu ve şeker oranı yüksek olduğu için tüketimi sınırlı olabilir. Ama bunun yanında sebze tüketimimizi artırmalıyız. Ödemi azaltmak, bağırsak sağlığını korumak ve daha sağlıklı olmak adına bu önemli. Günde 1 kase salata, 1 porsiyon sebze yemeği, 3 tane meyve yeterli olacaktır' ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında artıyor; besin zehirlenmesi bağışıklığı düşürüyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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