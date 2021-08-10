Yaylacık köyü muhtarı ve eşi AK Parti'ye katıldı
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Yaylacık köyü muhtarı ve eşi AK Parti'ye katıldı

Yaylacık köyü muhtarı ve eşi AK Parti'ye katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Yaylacık köyü muhtarı Hasan Arslan ve eşi Hatice Arslan, AK Parti'ye katıldı.

Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Yaylacık köyü muhtarı Hasan Arslan ve eşi Hatice Arslan, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nda düzenlenen katılım töreninde Arslan çiftine parti rozetlerini AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı taktı.

AK Parti'nin dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "AK Partiye yeni gönüldaşlar kazandırmanın, ailemizin her geçen gün büyümesini görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu topraklarda Kürdüyle Türküyle, Lazıyla Çerkeziyle albayrağın altında tek devlet, tek millet, tek vatan şiarıyla beraber yaşayan bireyleriz. Bundan gurur duyuyoruz. Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olan gönüldaşlık ailesine katıldıkları için kıymetli muhtarımı ve eşini tebrik ediyorum. Ailemizle sizlerle daha güzel olacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyüşümüz devam ediyor" dedi.

Her alanda aşkla hizmet için çalıştıklarının altını çizen Ahlatcı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm teşkilatlarımız ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için gece-gündüz demeden çalışıyor. Ailemize katılan yeni üyelerimize hoş geldiniz diyorum. Beraber çok daha güzel çalışmalara imza atacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti'ye başarılı bulduğunu belirten Yaylacık Köyü Muhtarı Hasan Arslan ise "Daha önce il başkanımızı birkaç kez ziyaret etmiştim. Köyümüzle ilgili hangi talepte bulunsak her zaman yardımcı oldu. İl Başkanımızı seviyorum. Başarılı buluyorum. Yanlarındayım" ifadelerini kullandı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ise belediye olarak bütün köylerin taleplerini imkanlar ölçüsünde karşılamaya çalıştıklarını anlatarak, "Yaylacık köyüne de bu kapsamda yardımlar yaptık. Muhtarımızın her ziyaretinde dile getirdiği talepleri imkanlarımız ölçüsünde yerine getirdik. Son olarak muhtarımız köylerinde düzenlenen şenliğe bizleri davet etti. Davete icabet ederek orada hemşerilerimizle bir araya geldik. Muhtarımızla gönül bağımızı, dostluk bağımızı hiçbir zaman koparmadık. Buradan kapı aralandı. Açıldı samimiyetimiz gelişti. Bugün yanımıza gelen muhtarımız AK Parti'nin ortaya koyduğu vizyon ve çalışmalarından bahsederek eşiyle birlikte AK Partiye üye olmak istediğini ifade etti. Bu teklif karşısında duygulanarak bu duyguyu, sevinci Çorum teşkilatı ile paylaşmak için il başkanlığımıza geldik" diye konuştu.

AK Parti Ortaköy ilçe Başkanı Osman Kara'da, AK Parti'ye katılan Yaylacık köyü muhtarı Hasan Arslan ve eşine teşekkür etti.

Törende AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur ve il yönetim kuluru üyeleri de hazır bulundu. - ÇORUM

Yaylacık köyü muhtarı ve eşi AK Parti'ye katıldı
Yaylacık köyü muhtarı ve eşi AK Parti'ye katıldı
Yaylacık köyü muhtarı ve eşi AK Parti'ye katıldı
Yaylacık köyü muhtarı ve eşi AK Parti'ye katıldı
Yaylacık köyü muhtarı ve eşi AK Parti'ye katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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