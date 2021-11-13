Yavuz Çifti, Cumartesi Günlerini Gebze İlçemize Ayırdılar

GEBZE, KOCAELİ (Habermetre) - Sosyal devlet olmanın, devletin varlığını hissettirmenin ve vatandaşın her daim yanında olmanın görev değil bir borç olduğunu belirten ve bu doğrultuda görevlerini ifa eden Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz her fırsatta devletin sıcak elini hissettirmeye, gönüllere dokunmaya devam ediyorlar.

Bugün de Yavuz Çifti, gönüle dokunmanın en güzel örneklerinden biri olan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında, Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizin emanetleri ile bedenlerini siper eden Kahraman Gazilerimizin evlerine misafir oldular.

Her biri Gebze ilçemizin farklı mahallelerinde ikamet eden Şehitlerimiz; Piyade Çvş. Fatih Duman, Jandarma Er Hamdi Pekçalışkan, Hüseyin Demir, Er İdris Hınık ve Onbaşı Oktay Kaya'nın emanetleri olan aileleri ile bir araya gelen hasbihal eden Yavuz Çifti, bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sorarak şunları ifade ettiler: "Yapmış olduğunuz fedakarlık, canınızdan, kanınızdan kattığınız bu büyük sorumluluk ve vefa; Aziz Milletimiz tarafından her zaman takdirle, minnetle ve şükranla anılır, milletimizin gönlünde müstesna yere konulursunuz. Bu vesileyle bir kez daha siz şehit ailelerimize şükran ve minnet duygularımızı ifade etmek istiyoruz. Allah sizleri sevdiklerinizle cennetinde buluştursun. Şehitlerimizin ve kahraman Gazilerimizin sayesinde bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyoruz. Sizler bize Şehitlerimizin emanetisiniz, sizin isteklerinizin başımızın üstünde yeri var. " dediler.

Yavuz Çifti daha sonra Gazilerimiz; Necat Balkay, Ahmet Yaylak, Mustafa Yazkan, Ender Kılıçaslan, Ali Türker'in evlerine misafir oldular. Gülen ve mutlu gözlerle karşılanan Yavuz Çifti, her biriyle yakından ilgilenerek, hal hatırlarını sordular.

Gazilerimizin hayır dualarını alan Yavuz Çifti: "Sizleri seviyoruz. Gazilerimiz bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, ulusal birliğimizin ve Cumhuriyetimizin onurlu sembolleridir. Vücutlarında onur abidesi olarak yaralarını taşıyan kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı sunmak, devletimizin hizmetini ulaştırmak bizim en önemli vazifemizdir. " diyerek, sağlıklı bir ömür temennisinde bulundular.

Mutlulukları yüzlerinden okunan gazilerimiz ve şehit aileleri: "Hatırlanmak çok güzel. Evimize kadar gelerek ziyarette bulundunuz. Unutulmadığımızı bize hissettirdiniz. Sizlerin ziyaretiyle çok mutlu olduk. Allah devletimize zeval vermesin, sizlere kolaylıklar versin inşallah. " diyerek, Yavuz Çiftine, her zaman yanlarında olup kendilerini yalnız bırakmadıkları için memnuniyetlerini belirttiler.

Ziyaretleri sırasında yolda rastladığı vatandaşların da hal ve hatırlarını soran, Temizlik, Maske ve Mesafe ve Aşı konularında hatırlatmalarda bulunan Yavuz Çifti; çocuklarla da yakından ilgilenip, kitap ve oyuncak vererek onları sevindirdiler.

Vali Seddar Yavuz'un daha önce görev yaptığı yerlerde de başarı ile uyguladığı projelerinden biri olan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik olarak başlatılan; Şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler ile ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın gönüllerini almak, devletimizin şefkatli yüzünü ve sıcak elini hissettirmek, insanlarımızın gönlüne girmek, toplumsal duyarlılık oluşturmak, ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin kısa sürede çözülerek toplumun refah seviyesini arttırmak, devlet ve halk arasındaki bağı güçlendirmek, sorunları yerinde incelemek ve kalıcı çözümler üretmek, maddi ve manevi sıkıntılarını gidermek, toplumsal değerlerin varlığını hissettirmek amacıyla Yavuz çiftinin Gebze ilçemizdeki 10 aileye daha yaptıkları ziyaretlerle beraber, Sayın Valimiz ve Eşi bu güne kadar ilimizde 901 aileyi evlerinde ziyaret ederek gönül köprüleri kurmaya devam ettiler.

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