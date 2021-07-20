Yavuz Çifti, Bayramın İlk Gününde Gönüllere Dokundular

Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Kurban Bayramına özel bir dizi ziyaretlerde bulunarak kimsesizlerin kimi olmaya, gönülleri fethetmeye devam ettiler.

Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Kurban Bayramına özel bir dizi ziyaretlerde bulunarak kimsesizlerin kimi olmaya, gönülleri fethetmeye devam ettiler.

İlk ziyaretlerini Kocaeli Kassel Şehri Sevgi Evleri ve Çocuk Yuvasına yapan Yavuz Çifti, burada çocuklarımızı ziyaret ederek onlarla bayramlaştılar. Sevginin gülmelere karıştığı ortamda çocuklar bir an olsun Yavuz Çiftinin yanından ayrılmadılar.

Yaşları 3 ile 12 arasında değişen Kassel Şehri Sevgi Evleri ve Çocuk Yuvası'nda kalan çocuklarla bir süre sohbet eden Yavuz Çifti: "Salgın süreci bittikten sonra bu ziyaretlerimizi sıklaştıracağız ve sizlerle daha fazla beraber olacağız. " diyerek, çocuklara çeşitli hediyeler verip, onları sevindirdiler.

Kassel Şehri Sevgi Evleri ve Çocuk Yuvası Müdür Yardımcısı Murat Ocaklı, çalışan personel ile çocuklar tarafından karşılanan Yavuz Çiftine; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Yaşar Çakmak, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir ve eşi Hayriye Cinbir, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı eşlik etti.

Yavuz Çiftinin İkinci Ziyaretleri Kocaeli Huzurevi'ne Oldu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan İzmit Yenişehir Mahallesindeki Kocaeli Huzurevi sakinlerine karanfiller vererek bayramlarını kutlayan Yavuz Çifti, büyüklerimizle yakından ilgilenerek, bir süre sohbette bulundular.

Mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle siz değerli büyüklerimizi ziyaret ederek dualarınızı almaya geldik diyerek sözlerine başlayan Vali Yavuz; "Pandemi vesilesiyle sizleri çok ziyaret edemedik çünkü sizlerin sağlığı her şeyden önemliydi. Sizleri korumak adına olabildiğince tedbirler aldık, kurallar koyduk. Büyüklerimizi mücevher gibi avuçlarımızın içerisinde tutmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü sizlerin engin tecrübesi ve edeceğiniz dualar her şeyden önce Aziz milletimizin daha huzur içerisinde yaşamasına vesile olacaktır. Aziz milletimize ve Devlet büyüklerimize dualarınızı esirgemeyin. Sizleri çok seviyoruz, en iyi şartlarda barındırmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde son 20 yılda özellikle sosyal politikalar alanında çok ciddi ve önemli devrimler gerçekleştirmiştir. Bugün huzurevlerimiz, eskisi gibi değil, sokak tipi ve Otel tipi gibi birçok huzurevini devreye sokuyoruz ve çok güzel huzurevleri yapıyoruz. Sevgi evleri biliyorsunuz yurt şeklindeydi şimdi sevgi evlerine dönüştü. Sosyal hayata uyumlu hale getiriyoruz. Moralinizi yüksek tutun, hayatınızın bu dönemini huzurla, mutlulukla, geçirin. Bu vesileyle siz değerli büyüklerimizin bayramını bir kez daha tebrik ediyor, sağlık ve afiyetler diliyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, bu hizmetler, bu yatırımlar daha artarak devam etsin inşallah. "

Sizler Bizlere Emanetsiniz

Huzurevi personeline de yaptıkları hizmetler için teşekkür eden ve bayramlarını kutlayan Vali Yavuz: "Sizler bizlere emanetsiniz. Eminim ki personelimiz size kendi anne ve babası gibi davranıyor. Buradaki hizmetleri eksiksiz bir şekilde yürüten görevlilerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu.

Huzurevi sakinleri adına söz alan İzzet Özer amca yapmış olduğu konuşmalarında: "Şahsım ve huzurevi sakinleri adına Sayın Valim ve değerli eşine hoş geldiniz diyorum. Bir buçuk seneyi aşkın süre içerisinde huzurevimizde çok güzel bir şekilde kendi evimizdeymişiz gibi ağırlandık . Bu dönemde müdüre hanımının ve yöneticilerimizin bizlere gösterdiği ilgi için şahsım ve huzurevi sakinleri adına buradan teşekkür etmek istiyorum. Salgın döneminde bizleri bilgilendirdiler, önemli şeyler öğrendik ve çok şükür bugüne kadar sıkıntısız bir şekilde sağ salim geldik. Ziyaretleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. " dedi.

Ziyaret; İzzet amcanın 'Çanakkale' adlı şiiri okuması ve Tayfun amcanın ise 'İstanbul Sokakları' adlı şarkıyı seslendirmesi ile son buldu.

Şehit Aileleri Unutulmadı

Özel ve anlamlı günlerde şehit ailelerimizi de unutmayan Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Körfez ve Derince ilçelerimizde ikamet eden şehitlerimizin emanetlerini ziyaret ederek hal ve hatırlarını sordular.

İlk Ziyaretler Derince İlçemize Oldu

Şehitlerimizin emanetlerini önemseyen, onlarla bir araya gelerek özel bir ilgi gösteren, dertlerini dinleyen ve çözüm için gerekli imkanları oluşturan Yavuz Çifti, ilk ziyaretlerini Derince ilçemizde ikamet eden Şehitlerimiz; Polis Memuru Serdar Gökbayrak ve Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un ailelerine gerçekleştirdiler.

Şehitlerimizin emanetlerinin hal ve hatırlarını soran Yavuz Çifti: "Kutsal değerleri için fedakarlıklarda bulunan şehitlerimizin emanetleri ile Kurban Bayramında bir arada olmak, bizim için bir onurdur. İsteklerinizin başımızın üstünde yeri var. " diyerek, Kurban Bayramlarını tebrik ettiler.

Son Ziyaret Körfez İlçemize Gerçekleşti

Yavuz Çifti son olarak Şehidimiz Onbaşı Piyade Er Abdulsamet Özen'in Körfez ilçemizde bulunan baba ocağını ziyaret ettiler. Şehidimizin ailesinin hal ve hatırlarını soran, onlarla yakından ilgilenen Yavuz Çifti, Kurban Bayramlarını tebrik etti.

Dualar eden, mutlulukları yüzlerinden okunan şehidimizin ailesi: "Sizin evlerimize gelerek bizleri ziyaret etmesi büyük bir onur ve mutluluk. Allah devletimize zeval vermesin. " diyerek Yavuz Çiftine, her zaman yanlarında olup kendilerini yalnız bırakmadıkları için memnuniyetlerini belirttiler.

Ziyaretleri esnasında karşılaştığı vatandaşlarla muhabbette bulunan, Bayramlarını kutlayan Yavuz Çifti, kendilerini sevinçle karşılayan çocuklarla da bir süre sohbet etti. Çocukların bu sevgilerine karşılıksız kalmayan Yavuz Çifti, onlara çeşitli armağanlar vererek sevindirdi.

Kaynak: Habermetre